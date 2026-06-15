El Mundial 2026 ya es una realidad. El pasado jueves 11 de junio comenzó a rodar el balón, con la victoria de México, uno de los países organizadores, por sobre Sudáfrica.



Antes, hubo una ceremonia inaugural, que no fue la única, ya que el viernes le siguieron las otras dos inauguraciones: una en Canadá y la otra en Estados Unidos.



Como se ve, se trata de una Copa del Mundo con numerosos cambios. Uno relevante, en lo que respecta a las sanciones disciplinarias, es el de las suspensiones.

¿Cómo funcionan las suspensiones por tarjetas amarillas en el Mundial 2026?

Para evitar que las figuras de las selecciones se pierdan los duelos decisivos, la FIFA implementó un sistema donde el historial de amonestaciones se borra por completo al finalizar la fase de grupos y de nuevo tras los cuartos de final.

Como consecuencia de la ronda eliminatoria adicional (ronda de 32), el Consejo de la FIFA confirmó que las tarjetas amarillas individuales en la fase final se anularán:

Después la fase de grupos (a partir de la ronda de 32).

Después de los cuartos de final (a partir de las semifinales).

Anteriormente, las tarjetas amarillas individuales solo se anulaban una vez (tras los cuartos de final) y los jugadores que acumulaban dos amarillas antes de esta fase cumplían una suspensión de un partido.

En el Mundial las tarjetas amarillas se borrarán dos veces después de fase de grupos y cuartos de final | Kirk Irwin/GettyImages

Lo que indica la regla de las tarjetas amarrilas y suspensiones

La regla de la acumulación de tarjetas | Vincent Carchietta/GettyImages

Dos tarjetas amarillas en partidos diferentes = suspensión automática de un partido. No importa si son en la fase de grupos o en eliminatorias.

La suspensión se cumple en el siguiente partido del equipo (ya sea grupo o eliminatoria).

Si se recibe dos amarillas en el mismo partido, es expulsión (roja indirecta) y se debe cumplir la suspensión en el siguiente encuentro.