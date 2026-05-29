¿Cómo funcionan los reemplazos en las listas del Mundial 2026?

Las listas de convocados para el Mundial 2026 ya están presentadas, pero en caso de lesión o enfermedad los entrenadores pueden disponer de modificaciones de los cortes finales para no perder variantes de cara a la competencia.

Según los artículos 23 y 24 del reglamento de la FIFA, hay una instancia para presentar modificaciones: Por lesión grave o enfermedad, los entrenadores pueden modificar la convocatoria hasta 24 horas antes del primer partido y están obligados a que el jugador ingresante haya estado previamente en la prelista de 55 jugadores.

En el caso de los porteros, pueden ser reemplazados en cualquier instancia.



Cómo funcionan las listas del Mundial 2026 según el Reglamento FIFA? (Artículo 23 y 24) 🇦🇷

Lo explicamos:



1. Lista Provisional (Preliminar)

Se entrega hoy 11 de mayo de 2026

Entre 35 y 55 jugadores (mínimo 4 arqueros)

No se publica. Es interna. Sirve como “reserva oficial”.



2.… pic.twitter.com/CfuE8YjNmZ — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) May 11, 2026

Las instancias anteriores de presentación de listas ya pasaron y las pocas selecciones que quedan sin oficializar sus convocatorias lo estarán haciendo en las próximas horas, ya que en las semanas venideras viajarán a Estados Unidos, México o Canadá para empezar con sus respectivas concentraciones.

Uno de los casos que tiene en vilo al mundo del fútbol respecto a estos artículos es la situación de Neymar, que batalló duro para meterse entre los 26 de Carlo Ancelotti en Brasil y lo logró, aunque una nueva lesión en el tobillo podría sacarlo de los primeros dos partidos de la Canarinha y esto generaría que el entrenador italiano lo saque de la convocatoria para no perder variantes. Esto sería un gran impacto a nivel mundial. El beneficiado podría ser Joao Pedro, del Chelsea, que sorpresivamente se quedó afuera del corte final.

La competencia arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la capital mexicana y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando conoceremos al nuevo dueño del planeta fútbol tras 104 partidos que harán vibrar al mundo con momentos que quedarán en la memoria para siempre, como en cada Copa del Mundo.



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