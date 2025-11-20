¿Cómo funcionará la tecnología de Apple en los partidos del Real Madrid en el Bernabéu?

Al margen de ser la casa del Real Madrid, el club de mayor prestigio del planeta futbolístico, el Estadio Bernabéu (antes llamado Santiago Bernabéu) continúa consolidándose como uno de los recintos deportivos más innovadores de la actualidad, y no sólo por su nueva arquitectura; también debido a su apuesta tecnológica.

En esa línea, la entidad merengue acaba de cerrar una alianza estratégica con Apple para impulsar experiencias digitales destinadas a los aficionados, mostrando el día a día del equipo de forma detallada y novedosa. El diario AS acotó que el acuerdo se materializó con la producción de un documental inmersivo exclusivo para Apple Vision Pro, cuyo estreno está previsto para el 2026.

🤝 The president hosts Eddy Cue, @Apple's senior vice president of Services, at the Bernabéu. pic.twitter.com/PymV7S71lr — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 19, 2025

El filme, grabado con más de treinta cámaras Blackmagic, ofrece una cercanía inédita al universo madridista. Las imágenes abarcan desde los interiores del Bernabéu, incluidos túneles y áreas reservadas, hasta el propio césped durante el encuentro de la Champions League disputado ante la Juventus el pasado 22 de octubre.

Semejante colaboración quedó representada en la visita al Bernabéu de Florentino Pérez y Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple. De hecho, el mandamás de los blancos destacó a la revista GQ la relevancia de este paso, manteniendo a la entidad conectando con sus fans. "Apple y el Real Madrid estamos trabajando juntos en un proyecto que llevo muchos años persiguiendo: permitir que cualquier aficionado pueda vivir la emoción del Bernabéu como si estuviera aquí".

Efectivamente, el eje del proyecto es lo que Florentino denomina el "Bernabéu Infinito", pensado principalmente en el hincha a nivel global. "Será como abrir las puertas del estadio a todo el planeta, sin límites y con una calidad tecnológica que marcará un antes y un después en el mundo del deporte", resaltó el mediático presidente merengue.

El Bernabéu es uno de los mejores estadios de Europa | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

¿Qué otras funciones incluye la alianza entre el Real Madrid y Apple?

Asimismo, la ambiciosa sociedad incluye nuevas funciones para la aplicación Apple Wallet, que ofrecerá un recorrido de mayor fluidez desde la salida de casa hasta el asiento en el Bernabéu, tanto en encuentros de LaLiga, como los de Copa del Rey y Champions: accesos más rápidos, pagos sin contacto, mapas interactivos y hasta recomendaciones musicales personalizadas.

Este movimiento encaja con la estrategia de Florentino Pérez de convertir al Real Madrid en un referente digital, aunado a la creciente apuesta de Apple por el deporte profesional, reforzada con su participación en la MLS a través de la integración del iPhone 17 Pro en retransmisiones televisivas, junto al reciente lanzamiento de Apple Sports en España.