¿Cómo ha impactado la pausa de hidratación en los resultados del Mundial 2026?

Una de las medidas más criticadas por los futbolistas y las selecciones durante el Mundial 2026 han sido las famosas ‘pausas de hidratación’ de tres minutos, que funcionan para que el jugador pueda refrescarse debido a las altas temperaturas evitando deshidratación o golpes de calor, sin embargo, la realidad es que no todos los choques deberían cumplir con ese criterio, ya que algunos inmuebles cuentan con la ventilación adecuada, sin dejar de lado que en ciertos casos la temperatura no da para ponerle un alto a las acciones.

⚠️ 🇵🇾 Gustavo Alfaro sobre las PAUSAS DE HIDRATACIÓN en la COPA DEL MUNDO 2026:



– "Yo creo que es una pausa publicitaria, no es una pausa de hidratación. Porque son tres minutos. Nosotros queríamos volver a jugar, por más que íbamos perdiendo y teníamos un hombre de menos. Nos… pic.twitter.com/VlmUU9WCtp — Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) June 21, 2026

Para muchos entrenadores y futbolistas, dichas pausas le rompen el ritmo al encuentro, ocasionando que aquel que esté dominando pierda la posesión, dando oportunidad a los rivales de levantarse. A eso hay que sumarle que el duelo termina partido en cuatro cuartos, algo similar a otros deportes, lo que va en contra del fútbol tradicional. Lo peor de todo, es que la mayoría ha lanzado críticas contra esa medida porque únicamente sirve para darle entrada a intereses comerciales, es decir, lanzar publicidad y propaganda en la televisión, la razón verdadera para apostar por dichas pausas en vez de pensar realmente en la integridad del jugador.



El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, dio su opinión sobre las pausas de hidratación, declarando que ‘le quita mucho y no le agrega nada’ al deporte. Del mismo modo, el timonel de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, argumentó que ‘es una pausa publicitaria, no es una pausa de hidratación. Me parece que desvirtúa un poco la continuidad, un montón de cosas’.

¿Cómo han impactado las ‘pausas de hidratación’ en los resultados?

En efecto, esta medida ha ocasionado que se corte el juego de algunos combinados, perdiendo el dominio implementado. Incluso en algunos casos, los equipos han sido superados. Uno de los primeros ejemplos ocurrió en el Inglaterra contra Croacia del pasado 17 de junio, ya que los ingleses vencían con un penal de Harry Kane, pero tras la pausa, el equipo perdió un poco la brújula y los croatas pudieron empatarles vía Martín Baturina, aunque afortunadamente para los Tres Leones, pudieron recuperar la ventaja para llevarse los tres puntos.

John McGinn | Buda Mendes/GettyImages

Ahora bien, según la información compartida por El País, de las 56 pausas hechas en los primeros 28 duelos del Mundial, se registraron 24 cambios de tendencia al reanudarse el encuentro, lo que representa el 43%, además en otras 20 pausas se frenó el dominio del combinado que tenía la iniciativa . Esto último pasó en el España ante Cabo Verde, ya que el técnico de los africanos, Pedro Bubista, consiguió que sus pupilos equilibraran el dominio de La Roja.



Algo similar pasó en el Australia frente a Turquía, ya que los Socceroos habían realizado un disparo antes de la pausa, pero al regresar, hicieron tres más y consiguieron su primera diana. En la segunda parte pasó lo mismo, los de Oceanía marcaron tras la pausa, en un juego que ganaron 2-0 pese a que los turcos fueron los que tuvieron mayor posesión. Del mismo modo, en el Países Bajos contra Japón, los nipones apenas registraban dos disparos antes de detenerse todo en el complemento, al volver hicieron cinco con lo cual igualaron 2-2 con los neerlandeses. Tampoco se puede olvidar que Escocia hizo el tanto mínimo con el cual derrotó a Haití tras haberse detenido las acciones del primer tiempo, lo cual repitió Canadá al sacarle el empate 1-1 a Bosnia y Herzegovina cinco minutos después de la pausa. Uno de los pocos casos contrarios fue el del Alemania, que tras estar 1-1 y regresar, aplastó 7-1 a Curazao.



Resumiendo todo, 44 de las 56 pausas provocaron rupturas en el fluir de los partidos, es decir, en el 78.6% de los casos . Otro claro ejemplo fue en el Brasil contra Marruecos, ya que, al arranque del primer tiempo, La Canarinha tenía la posesión, lo mismo que en el inicio del complemento, pero tras la intervención de la pausa publicitaria, los marroquíes pudieron equilibrar todo, sacando así un empate 1-1 que no dejó nada contento al cuadro sudamericano.

Tani Oluwaseyi, Tarik Muharemovic | Image Photo Agency/GettyImages

Finalmente, de los 22 tantos marcados en la primera mitad de los juegos de la Copa del Mundo, doce se produjeron después de la pausa de hidratación. Aunado a ello, de los 24 goles que llegaron en el segundo lapso, doce ocurrieron tras detenerse el duelo. Ya, por último, de las 24 anotaciones registradas tras las pausas, once modificaron directamente el marcador .