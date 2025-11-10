¿Cómo le ha ido al América cuando clasifica como cuarto lugar de la general?

Las Águilas del América acabaron en la cuarta posición del Apertura 2025, de la Liga MX, sin embargo, sea como sea, siempre son candidatos al título. Los de Coapa tendrán como rival en cuartos de final a Rayados de Monterrey, que acabó en el quinto peldaño, iniciando la serie en el Estadio BBVA para acabar todo en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque distintos medios han difundido que los azulcremas podrían cambiar de inmueble debido a un concierto en la Plaza de Toros, sitio que se encuentra a lado del estadio de la Colonia Nochebuena.

Tenemos rival.👊🏼



Enfrentaremos al América en los Cuartos de Final del #Apertura2025.⚽️



¡Vamos los Rayados!🔵⚪️ pic.twitter.com/ouQxug10lC — Rayados (@Rayados) November 9, 2025

Y ahora bien, ¿cómo le ha ido al conjunto americanista en la historia de los torneos cortos cuando acaba como cuarto lugar de la general? La respuesta no agradará a los aficionados porque jamás han podido hacerse con el cetro cuando quedan en dicha posición.



La primera vez que ocurrió fue en el Torneo Invierno 97, siendo eliminado en las semifinales por León con global de 3-2. Para el Verano 99, los emplumados volvieron a quedar en dicha posición, llegando hasta los cuartos de final porque Santos Laguna se impuso 2-3 global. El siguiente semestre, es decir, en el Invierno 99, otra vez acabaron cuartos, cayendo en semifinales frente a Cruz Azul en el Clásico Joven por global de 1-2.

¡COMIENZA LA FIESTA GRANDE CON UN BOMBAZO!🔥⚽



El América cayó ante Toluca en el infierno del Nemesio Diez y dejó escapar el liderato. Así, quedó sellado el primer choque de Liguilla: ¡Águilas vs Rayados! 🦅⚔️🤠 pic.twitter.com/kofhOqZoZR — Claro Sports (@ClaroSports) November 9, 2025

Pese a que en el Clausura 2004 se jugaba por grupos, en la clasificación general los Millonetas fueron cuartos, pero llegaron hasta los cuartos de final, ya que Toluca les dio las gracias 2-4 global. De ahí, la historia se repitió en el Apertura 2009 porque Rayados los despidió en la misma fase por 1-2 global. Para el Apertura 2010, los de Coapa volaron hasta las semifinales, sucumbiendo 5-4 global frente a Santos Laguna.



Las Águilas se instalaron en el cuarto sitio para el Apertura 2012, pero vieron su final en las semifinales al perder 3-2 global con Toluca. Los azulcremas quedaron cuartos para el Clausura 2016, pero otra vez no pudieron arribar a la gran final porque Rayados los superó 4-3 global en semifinales. Ya en el Clausura 2022, el Ave siguió sin llegar al compromiso definitorio por el título porque Pachuca lo goleó 4-1 global en las semifinales.