¿Cómo le va a la selección mexicana cuando juega en México?
La selección mexicana de futbol disputó ayer uno de sus últimos partidos de preparación en México de cara al Mundial 2026 de la FIFA, lo hicieron contra su similar de Uruguay en el Territorio Santos Modelo y terminaron con un empate sin goles que dejó a más de uno con un amargo sabor de boca.
No es común que el Tricolor juegue como local en su país, de hecho en los últimos cinco años, contanto el partido disputado en Torreón, Coahuila, apenas son cinco los encuentros que este equipo ha tenido en suelo azteca.
Si bien el resultado contra la garra charrúa no fue el esperado, Raúl Jiménez tomó el micrófono en zona mixta tras el partido y recriminó a los aficionados que se dieron cinta en el TSM, ya que afirmó que le daba tristeza no sentir el apoyo de la fanaticada mexicana, tal y como lo hacen cuando juegan como locales en Estados Unidos.
Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen. Que griten 'fuera Vasco', que le griten pu... al portero, eso es lo que deja tristeza. Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos.Raúl Jiménez
¿Cómo le va a la selección mexicana cuando juega como local en México?
Tomando en cuenta los últimos cinco encuentros de la Selección de México disputados en este país, el historial no es para nada despreciable, ya que se tienen tres triunfos y dos empates a cuestas, lo cual nos da un 60% de victorias, por un 40% de empates y cero de derrotas, para un rendimiento del 73.3%.
Rival
Resultado
Sede
Uruguay
0-0 E
TSM
Ecuador
1-1 E
Estadio Akron
Estados Unidos
2-0 V
Estadio Akron
Guatemala
2-0 V
Estadio El Encanto
Guatemala
3-0 V
Estadio Azteca
México disputará otro encuentro amistoso frente a Paraguay, pero en esta ocasión la sede será el Alamodome, en San Antonio, Texas, siendo Estados Unidos el lugar que acorde a las declaraciones del futbolista del Fulham, es donde se sienten más cómodos, aunque en sus últimos cinco enfrentamientos tienen un historial de dos triunfos, dos empates y un descalabro.
Rival
Resultado
Sede
Colombia
0-5 D
AT&T Stadium
Corea del Sur
2-2 E
GEODIS Stadium
Japón
0-0 E
Oakland Coliseum
Estados Unidos
1-2 V
NRG Stadium
Honduras
1-0 V
Levi's Stadium
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.