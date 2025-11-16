¿Cómo le va a la selección mexicana cuando juega en México?

La selección mexicana de futbol disputó ayer uno de sus últimos partidos de preparación en México de cara al Mundial 2026 de la FIFA, lo hicieron contra su similar de Uruguay en el Territorio Santos Modelo y terminaron con un empate sin goles que dejó a más de uno con un amargo sabor de boca.

No es común que el Tricolor juegue como local en su país, de hecho en los últimos cinco años, contanto el partido disputado en Torreón, Coahuila, apenas son cinco los encuentros que este equipo ha tenido en suelo azteca.

Si bien el resultado contra la garra charrúa no fue el esperado, Raúl Jiménez tomó el micrófono en zona mixta tras el partido y recriminó a los aficionados que se dieron cinta en el TSM, ya que afirmó que le daba tristeza no sentir el apoyo de la fanaticada mexicana, tal y como lo hacen cuando juegan como locales en Estados Unidos.

Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen. Que griten 'fuera Vasco', que le griten pu... al portero, eso es lo que deja tristeza. Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Raúl Jiménez

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

¿Cómo le va a la selección mexicana cuando juega como local en México?

Tomando en cuenta los últimos cinco encuentros de la Selección de México disputados en este país, el historial no es para nada despreciable, ya que se tienen tres triunfos y dos empates a cuestas, lo cual nos da un 60% de victorias, por un 40% de empates y cero de derrotas, para un rendimiento del 73.3%.

Rival Resultado Sede Uruguay 0-0 E TSM Ecuador 1-1 E Estadio Akron Estados Unidos 2-0 V Estadio Akron Guatemala 2-0 V Estadio El Encanto Guatemala 3-0 V Estadio Azteca

México disputará otro encuentro amistoso frente a Paraguay, pero en esta ocasión la sede será el Alamodome, en San Antonio, Texas, siendo Estados Unidos el lugar que acorde a las declaraciones del futbolista del Fulham, es donde se sienten más cómodos, aunque en sus últimos cinco enfrentamientos tienen un historial de dos triunfos, dos empates y un descalabro.