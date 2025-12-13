La noche del jueves 11 de diciembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres UANL recibieron la visita de los Diablos Rojos del Toluca para disputar el partido de ida por la gran final del torneo de Apertura 2025. Tal como se anticipaba, fue un duelo cerrado, tenso y cargado de precauciones, propio de una serie que aún tiene 90 minutos por delante para definir al campeón del fútbol mexicano.

El encuentro se resolvió con un solitario gol de Ángel Correa apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, un error en la salida del guardameta Hugo González dejó el balón a merced de Diego Lainez, quien asistió de inmediato al atacante argentino. Correa no perdonó y definió con categoría para el 1-0, un tanto que terminó marcando la diferencia en una noche de pocas concesiones. Con ese resultado, el conjunto universitario se llevó una ventaja mínima pero valiosa de cara al duelo de vuelta, programado para el próximo domingo en el estadio Nemesio Díez.

Más allá del marcador, el triunfo despertó un recuerdo estadístico que ilusiona al entorno felino: el desempeño de Tigres cuando logra imponerse en el partido de ida de una final de Liga MX.

La referencia más reciente se remonta al Clausura 2019, cuando los universitarios vencieron 1-0 a León en el primer capítulo de la serie, también tras finalizar el torneo regular como segundos de la tabla general. En aquella ocasión, el gol fue obra de André-Pierre Gignac, y, en la vuelta, un empate sin goles, con Nahuel Guzmán como figura, les permitió levantar el título.

Acá el historial completo de cómo le va a Tigres cuando gana la ida de una final por la Liga MX

Rival Ida Vuelta Resultado Pumas 2-0 V 1-1 Campeón Atlante 2-1 V 1-0 D (1-3, penales) V Campeón Santos Laguna 0-1 V 3-1 V Campeón América 1-0 V 3-0 D Subcampeón Pumas 3-0 V 4-1 D (2-4, penales) V Campeón León 1-0 V 0-0 Campeón

En cinco de seis ocasiones en las que Tigres ganó el partido de ida, terminó por convertirse en flamante campeón. Los números reflejan que el primer golpe no suele relajar a la ‘U’ de Nuevo León, sino todo lo contrario. Funciona como un impulso competitivo que refuerza su carácter en instancias decisivas.

Otro dato que juega a favor de Tigres UANL, es que nunca han perdido dos finales de manera consecutiva cuando cierran la llave jugando de visita. Tomando en consideración que perdieron la final contra el América en el torneo de Apertura 2023, si la inercia continúa, los dirigidos por Guido Pizarro se estarían quedando con el campeonato.

