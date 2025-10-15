¿Cómo les fue a los jugadores del Atlético de Madrid convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

El parón de selecciones finalizó y los jugadores de a poco comienzan a regresar a sus respectivos clubes para continuar con la temporada, Ese es el caso del Atlético Madrid, quien prestó varios nombres en esta doble fecha con buena actividad para todos ellos.

1. Argentina: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y Giuliano Simeone

FBL-FRIENDLY-ARG-PUR | CHRIS ARJOON/GettyImages

La Albiceleste contó con una fuerte presencia rojiblanca en esta fecha FIFA: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y Giuliano Simeone fueron convocados por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.



Los últimos dos fueron desde la partida en la tremenda goleada 6-0 ante los boricuas, mientras que Julián y Molina jugaron ante la Vinotinto.

2. Italia: Giacomo Raspadori

Estonia v Italy - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Image Photo Agency/GettyImages

El delantero fue titular en los dos triunfos que acercaron a la Nazionale a la Copa del Mundo: 3-1 victoria de visitante ante Estonia y 3-0 de local contra Israel.

3. Eslovaquia: Dávid Hancko

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

El defensor fue desde la partida en la victoria de su selección ante Luxemburgo por 2-0, completando los 90'. En la derrota contra Irlanda del Norte no jugó.

4. España: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Álex Baena y Pablo Barrios.

Spain v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Luciano Lima/GettyImages

Los cuatro futbolistas sumaron minutos en los partidos de Eliminatorias contra Bulgaria y Georgia, con dos victorias clave para que los dirigidos por Luis de la Fuente quede a las puertas de la Copa del Mundo.

5. Noruega: Alexander Sørloth

Norway v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El delantero jugó gran parte del partido frente a Israel, en la victoria 5-0 de su selección. En la segunda presentación, 1-1 con Nueva Zelanda, no sumó minutos.

6. Eslovenia: Jan Oblak

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLO | ARMEND NIMANI/GettyImages

Los eslovenos tuvieron una doble fecha complicada, ya que empataron 0-0 tanto contra Suiza como contra Kosovo, que quedó momentáneamente en el segundo puesto de la tabla marginando a los capitaneados por Oblak. Si quieren ir a la Copa del Mundo, deberán buscar su plaza en el parón de noviembre.

