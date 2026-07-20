Cómo les fue a los jugadores del Barcelona en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

Trece futbolistas representaron al Barcelona en esta Copa del Mundo y ocho de ellos a España. El conjunto culé fue el equipo que más jugadores le aportó al campeón con 8, entre ellos Lamine Yamal y Ferran Torres, autor de un gol que quedará en la historia de esta competencia.

Así le fue a los jugadores del Barcelona en este Mundial

1. Joan García (España) - sin puntaje

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Con Unai Simón como indiscutible bajo los tres palos y David Raya como primera alternativa, el portero del Barça no tuvo minutos en cancha en su estreno mundialista.

2. Pau Cubarsí (España) - 9 puntos

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Un Mundial sin fallas. Con 19 años, jugó como si tuviera la experiencia de un consagrado. Titular en todos los partidos, nunca fue reemplazado, lideró a una defensa que solo permitió un gol en todo el torneo y se ganó merecidamente el premio al Mejor Jugador Joven.

3. Eric García (España) - sin puntaje

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

No había tenido participación en todo el Mundial, pero se dio el lujo de jugar al menos unos minutos en la gran final. Entró por Laporte en el alargue y colaboró para sostener el cero en su valla cuando Argentina fue por el empate.

4. Pedri (España) - 6 puntos

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | JUAN MABROMATA/GettyImages

Una Copa irregular para el crack culé. Comenzó siendo titular junto a Rodri en la mitad de la cancha, pero no logró destacarse y cuando Luis de la Fuente metió mano en el equipo, fue el primero en salir. Suplente desde los cuartos de final, jugó unos buenos 58' en la final.

5. Gavi (España) - 5 puntos

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

El mediocentro de 21 años fue titular en el debut ante Cabo Verde, la peor actuación de España en todo el torneo. Luego Lamine se recuperó, Álex Baena se ganó su lugar en el once y Gavi solo volvió a tener acción 5 minutos ante Austria con el partido ya liquidado.

6. Dani Olmo (España) - 8 puntos

2026 World Cup Final - Spain vs. Argentina | picture alliance/GettyImages

Tampoco fue titular en el estreno ante Cabo Verde, pero su ingreso al once titular coincide con el crecimiento de España en la competencia. Sin sobresalir, su juego le cambió la dinámica al ataque español. Aportó dos asistencias en sus 8 partidos, la más importante a Pedro Porro en el 2-0 sobre Francia.

7. Lamine Yamal (España) - 7 puntos

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Con 19 años recién cumplidos, Lamine ya puede presumir de tener una Copa del Mundo en su palmarés. Llegó sin ritmo por la lesión muscular que lo tuvo a maltraer en los meses previos y no brilló como se hubiera esperado, pero aún así fue uno de los estandartes de La Roja en su conquista. Aportó un gol en la goleada sobre Arabia Saudita.

8. Ferran Torres (España) - 8 puntos

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Así como España recordará por siempre el gol de Iniesta en la final 2010 ante Países Bajos, lo mismo sucederá con el zurdazo de Ferran que le dio el título a La Roja. El N°7 no había convertido en todo el Mundial, pero se guardó el grito para el momento más importante.

9. Raphinha (Brasil) - 4 puntos

FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway | ANP/GettyImages

Una de las grandes decepciones de esta Copa del Mundo. Raphinha llegaba como uno de los mejores delanteros del fútbol español, pero una inoportuna lesión muscular ante Haití lo dejó fuera de los partidos ante Escocia, Japón y Noruega.

10. Anthony Gordon (Inglaterra) - 6 puntos

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El flamante fichaje culé fue uno de los jugadores más destacados de Inglaterra en esta Copa. Como extremo izquierdo, aportó su despliegue e ida y vuelta por ese sector. Determinante con su ingreso ante RD Congo para brindar las dos asistencias del triunfo, también anotó ante Argentina el día de la eliminación.

11. Ronald Araujo (Uruguay) - sin puntaje

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El defensor llegó con lo justo en lo físico al Mundial. Se perdió los dos primeros partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde por lesión y si bien formó parte del banco de suplentes ante España, no tuvo minutos en cancha.

12. Frenkie de Jong (Países Bajos) - 5 puntos

Holland v Morocco -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Pese a ser uno de los puntos más altos del equipo de Ronald Koeman, Frenkie no pudo evitar la temprana eliminación de los Países Bajos en 16vos de final. Titular en todos los partidos, el fútbol se construyó a partir de sus pies en un equipo sumamente vertical.

13. Jules Koundé (Francia) - 6 puntos

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Un pilar del equipo francés que alcanzó las semifinales. Titular en todos los partidos menos el del tercer y cuarto puesto, mantuvo un nivel regular a excepción del duelo ante España, donde se vio superado al igual que todo Francia. Llamativamente, no aportó goles ni asistencias en todo el certamen.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP