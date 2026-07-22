Cómo les fue a los jugadores del Chelsea en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

La Premier League fue la liga que más jugadores aportó al Mundial 2026, con 154 futbolistas, de los cuales 12 pertenecían al Chelsea al momento de la convocatoria, aunque Cucurella fichó por el Real Madrid con el campeonato ya en juego.

Los Blues fueron el quinto club inglés con mayor cantidad de representantes en Norteamérica, y uno de ellos llegaron a disputar la gran final,

A continuación, el repaso de cómo rindieron los jugadores de la institución londinense en la Copa del Mundo.

11. Mamadou Sarr (Senegal) - N/A

Mamadou Sarr, Senegal | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El Mundial 2026 pasó sin pena ni gloria para Mamadou Sarr. El defensor integró el plantel de Senegal durante toda la competencia, pero permaneció en el banco en cada encuentro y no llegó a debutar, por lo que no sumó minutos en Norteamérica.



Su presente en el Chelsea tampoco acompañó demasiado. Luego de regresar desde el Racing de Estrasburgo en febrero, disputó muy pocos encuentros con el primer equipo y el club evalúa cederlo a préstamo a otra institución inglesa con el objetivo de que sume experiencia y tiempo de juego.

10. Mike Penders (Bélgica) - N/A

Mike Penders, Belgica | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Mike Penders integró la convocatoria de Bélgica para el Mundial, aunque no llegó a sumar minutos. El arquero del Chelsea fue el tercer arquero durante toda la competencia y se quedó en el banco en los seis partidos que disputó su selección.



Ni siquiera la lesión de Thibaut Courtois en los cuartos de final contra España cambió su situación ya que Rudi García eligió a Senne Lammens para reemplazar al capitán. De todas maneras, y con apenas 20 años, la convocatoria suma muchísimo y ahora apunta a pelear por un lugar bajo los tres palos de los Blues luego de haber tenido una temporada con continuidad durante su préstamo en el Estrasburgo.

9. Kendry Paez (Ecuador) - N/A

Kendry Paez, Ecuador | Soccrates Images/GettyImages

Kendry Páez tuvo una participación muy limitada en el Mundial representando a Ecuador. El mediocampista disputó un único encuentro (dieciseisavos de final), en el cual ingresó a los 79 minutos de la eliminación contra México y acumuló 12 minutos. No registró goles ni asistencias y recibió una tarjeta amarilla en el tiempo agregado.



El futbolista perteneciente al Chelsea llegó al torneo en un momento complicado de su carrera. Su préstamo en River Plate no cumplió con las expectativas y los Blues analizan interrumpir ese acuerdo para definir el siguiente paso en su desarrollo deportivo.

8. Jorrel Hato (Países Bajos) - N/A

Jorrel Hato, Paises Bajos | Soccrates Images/GettyImages

La participación de Jorrel Hato en el Mundial 2026 fue muy breve. El defensor neerlandés disputó un solo partido, en el cual acumuló 35 minutos en los dieciseisavos de final ante Marruecos. Ingresó sobre el cierre del tiempo reglamentario y permaneció en cancha durante la prórroga, en una eliminación que llegó por penales.



El futbolista de los Blues viajó como una alternativa para Ronald Koeman y pasó toda la fase de grupos en el banco. Aun así, tener su debut mundialista con apenas 20 años representa otro paso importante en su crecimiento internacional. Ahora buscará ganar continuidad en Stamford Bridge y aumentar su participación en la temporada 2026/27.

7. Trevoh Chalobah (Inglaterra) - N/A

Trevoh Chalobah, Inglaterra | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Trevoh Chalobah prácticamente no tuvo participación en el Mundial. El defensor debutó recién en el partido por el tercer puesto contra Francia, cuando ingresó en el tiempo de descuento para colaborar en el cierre de la victoria inglesa por 6-4. Su presencia fue tan breve que ni siquiera registró minutos oficiales en la planilla.



De por si, su convocatoria ya había sido inesperada. Thomas Tuchel lo llamó a último momento como reemplazante del lesionado Tino Livramento y durante toda la competencia permaneció entre los suplentes. Lo positivo es que vuelve con medalla a casa luego de que los Tres Leones se quedaran con el bronce mundialista.

6. Nicolas Jackson (Senegal) - 4/10

Nicolas Jackson, Senegal | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Mundial de Nicolas Jackson fue discreto, pero sin goles. El delantero disputó los cuatro partidos de Senegal, en los cuales sumó 234 minutos y cerró su participación con una asistencia en la fase de grupos cuando habilitó a Ismaïla Sarr en el descuento para darle vida a un intento de remontada contra Noruega que finalmente no alcanzó.



Jackson fue titular en los dos primeros encuentros (Francia y los nórdicos), ingresó desde el banco contra Irak e ingresó para el alargue de la eliminación contra Bélgica en octavos de final. Los Leones de Teranga quedaron afuera en dieciseisavos luego de desperdiciar una ventaja de dos goles cerca del cierre del tiempo reglamentario.

5. Malo Gusto (Francia) - 5/10

Malo Gusto, Francia | ANP/GettyImages

Didier Deschamps reservó a Malo Gusto durante casi todo el Mundial y recién le dio la titularidad en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra. El lateral completó los 90 minutos en la derrota 6-4, lo negativo es que su actuación quedó marcada por la infracción sobre Djed Spence que derivó en el penal convertido por Bukayo Saka.



En total, participó de cinco encuentros donde sumó en total 122 minutos y antes de este último compromiso había ingresado desde el banco en cuatro ocasiones. Si bien Francia terminó en el cuarto puesto del Mundial, la poca participación del defensor lo deja relegado en esta lista.

4. Moises Caicedo (Ecuador) - 6/10

Moises Caicedo, Ecuador | Luke Hales/GettyImages

Moisés Caicedo volvió a ser uno de los referentes de Ecuador. El mediocampista jugó los cuatro partidos, completó más de 360 minutos y llevó la cinta de capitán en los últimos dos encuentros. No marcó goles ni dio asistencias, pero fue el hilo conductor del plantel.



Su mejor actuación llegó en la victoria 2-1 sobre Alemania, que aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final. La Tri quedó eliminada ante México y Caicedo volvió a completar los 90 minutos, aunque vio la amarilla sobre el final. De todas maneras, su desempeño y la recompensa en forma de capitanía confirmaron su condición de líder dentro de una selección que sigue creciendo alrededor de su figura.

3. Pedro Neto (Portugal) - 6/10

Pedro Neto, Portugal | Molly Darlington/GettyImages

Pedro Neto fue uno de los futbolistas de confianza de Roberto Martínez. El extremo disputó los cinco partidos de Portugal y llegó a 353 minutos, en los cuales aportó una asistencia, aunque no logró convertir. Su pase de gol llegó en el debut contra RD Congo, con un centro para el tanto de Joao Neves.



El portugués mantuvo la titularidad durante todo el Mundial y le dio al equipo más despliegue y profundidad en el ataque. Los lusos avanzaron como segundos de su grupo y superaron a Croacia en la primera ronda eliminatoria, aunque quedaron afuera ante España por un gol de Mikel Merino en el tiempo agregado. Neto dejó un torneo sólido, aun sin poder reflejarlo en cifras ofensivas.

2. Reece James (Inglaterra) - 6/10

Reece James, Inglaterra | Image Photo Agency/GettyImages

Una lesión frenó el buen arranque de Reece James en el Mundial. El capitán de los Blues comenzó como titular contra Croacia y Ghana, pero después se perdió tres encuentros por un problema muscular. Afortunadamente, regresó a tiempo para disputar la recta final del torneo y cerró su participación con cinco partidos y 320 minutos, sin goles ni asistencias.



El lateral reapareció en los cuartos de final ante Noruega, volvió al once inicial contra Argentina en semifinales y sumó minutos desde el banco en la victoria 6-4 sobre Francia por el tercer puesto, donde pudo colgarse la medalla de bronce.

1. Enzo Fernandez (Argentina) - 7,5/10

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Enzo Fernández fue el motor de la selección argentina durante buena parte del torneo y sus goles ante Egipto e Inglaterra fueron decisivos para que su equipo remontara ambos encuentros y se clasificase para la final del torneo.



Pero de ser el héroe pasó a villano tras su expulsión por doble cartulina amarilla en la gran final, lo que dejó un sabor amargo en su actuación.

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