¿Cómo les fue a los jugadores del Manchester City con su selección en la fecha FIFA?

El 3-0 del Manchester City al Liverpool por la Premier League ya es historia. Los Citizens comienzan a tener muy buenas sensaciones, al hilvanar su cuarta victoria consecutiva y en todas convirtiendo tres o más goles.

El técnico desea que el regreso a la dinámica sea la misma y continuar en esta gran racha para el City, con solo una derrota en 14 partidos (desde el 31 de agosto ante el Brighton por 2-1 solo perdió 1-0 ante Aston Villa el pasado 26 de octubre).

Por suerte para él, no tuvo ningún lesionado sobre los 18 convocados.

LISTADO COMPLETO DE LOS FUTBOLISTAS CONVOCADOS POR SUS SELECCIONES EN EL MANCHESTER CITY

1. Rayan Ait-Nouri (Argelia)

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Argelia terminó primera de su grupo de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol y, por lo tanto, ya es selección mundialista. Será su quinta participación histórica.

Rayan Aït-Nouri es una de las figuras y se espera que sea un habitual titular en el Mundial 2026.

2. Josko Gvardiol y Mateo Kovacic (Croacia)

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Jean Catuffe/GettyImages

Croacia ya es equipo clasificado para el Mundial de 2026. Terminó primera de su grupo de manera incontestable al ganar siete encuentros y empatar sólo uno.

Parece claro que los dos jugadores del City tendrán un papel fundamental en el equipo, puesto que ambos han sido muy habituales en los onces de Zlatko Dalić.

3. Omar Marmoush (Egipto)

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Egipto terminó primera en el Grupo A de la Confederación Africana de Fútbol, por lo que ya es equipo del Mundial 2026.

Omar Marmoush, junto con Mohamed Salah, son los dos grandes nombres de la selección egipcia, que jugará por cuarta vez una cita mundialista.

4. Stones, O'Reilly, Foden y Rico Lewis (Inglaterra)

Manchester City v AC Sparta Praha - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

Inglaterra ya ha certificado su billete mundialista después de ganar sus ocho partidos del Grupo K con unas cifras que asombran: 8 de 8 en victorias, 22 goles a favor y ningún gol en contra.

La gran nota positiva de esta fase de clasificación es, sin duda alguna, Nico O’Reilly. Nuestro joven lateral ha entrado por todo lo alto en los Three Lions y jugó los 90 minutos en los dos últimos partidos. La gran revelación de la temporada.

5. Rayan Cherki (Francia)

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

Francia se ha clasificado ya para el Mundial de 2026 después de liderar con mucha solvencia su grupo. Ha terminado con 16 puntos (5 triunfos y un empate).

Cherki también ha ido ganando peso en el conjunto nacional y parte como gran referencia en la mediapunta para situarse detrás de Mbappé.

6. Gianluigi Donnarumma (Italia)

Gianluigi Donnarumma of Italy seen in action during the... | SOPA Images/GettyImages

Italia deberá ir a la repesca después de quedar segunda de su grupo. La selección transalpina ha ganado seis partidos y ha perdido dos, ambos con Noruega, que lo ha vencido todo.

Al estar en el Grupo 1 del bombo de la repesca se enfrentará a uno del Grupo 4, que puede ser Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte/Gales o Irlanda del Norte.

No son buenos tiempos para Italia, que ya no estuvo en el Mundial de Rusia 2018 ni el de Catar 2022 y tampoco en la Eurocopa más reciente.

7. Nathan Ake, Tijjani Reijnders (Países Bajos)

Holland v Lithuania -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Países Bajos tuvo que esperarse hasta el último día para confirmar la primera posición de grupo, y por lo tanto, la clasificación para la cita mundialista, pero ya es un hecho. La selección de Ronald Koeman acabó con 20 puntos (6 victorias y 2 empates) finalmente.

Tanto Aké como Reijnders tienen una incidencia clara en el combinado nacional y se les espera en los onces habituales para el Mundial.

8. Oscar Bobb, Erling Haaland (Noruega)

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Noruega ya es equipo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Es su primera participación en el torneo desde 1998, así que Haaland y Bobb han sido parte de las páginas doradas de la historia reciente de la selección nórdica.

Además, Erling ha destacado muchísimo en estos clasificatorios con 16 tantos en 8 partidos. Una locura. De hecho, empata con Lewandowski como el máximo goleador en clasificatorios europeos para una sola cita mundialista. El delantero polaco marcó también 16 de camino al Mundial 2018.

9. Matheus Nunes, Ruben Dias, Bernardo Silva (Portugal)

Fulham FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

Portugal ya ha completado la fase mundialista y ha terminado primera con 13 puntos. Por lo tanto, ya es selección clasificada.

Con Rúben Dias y Bernardo Silva fijos en el once de Robert Martínez, el que cada vez está mostrando más virtudes para ser titular es un Matheus Nunes que está cuajando un gran inicio de temporada en el lateral derecho.

10. Abdukodir Khusanov (Uzbekistan)

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uzbekistán terminó segunda de su grupo de la Confederación Asiática de Fútbol, en la que se clasifican los dos primeros de cada grupos. Así pues, los uzbekos ya tiene el billete asegurado del que será el primer Mundial de su historia.

Abdukodir Khusanov parte como el jugador con más éxito de su país y, sin duda, podrá vivir una gran experiencia liderando a Uzbekistán en su debut.