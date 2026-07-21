Cómo les fue a los jugadores del Manchester United en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

El Manchester United tuvo una amplia representación en este Mundial. Doce futbolistas de nueve selecciones distintas compitieron en Estados Unidos, México y Canadá. Así le fue a cada uno de ellos.

El rendimiento de los futbolistas del Manchester United en la Copa del Mundo 2026

1. Senne Lammens (Bélgica) - 3 puntos

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El portero belga no recordará esta Copa del Mundo con cariño. Suplente en todos los partidos, debió reemplazar a Courtois cuando se lesionó ante España y tras ingresar con el encuentro igualada, un error suyo le permitió a Mikel Merino poner el 2-1 definitivo.

2. Altay Bayındır (Turquía) - sin puntaje

Turkiye v USA - FIFA World Cup 2026 - Group D | Anadolu/GettyImages

El entrenador Vincenzo Montella apostó por Uğurcan Çakır, portero del Galatasaray, para ocupar el arco de Turquía en esta Copa del Mundo, y el del Manchester United no sumó un solo minuto en campo. Al equipo no le fue bien: se despidió en fase de grupos con dos derrotas y un triunfo.

3. Lisandro Martínez (Argentina) - 8 puntos

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Uno de los mejores jugadores de la Argentina subcampeona en este Mundial. Licha brilló con su juego técnico y su lectura de juego. Marcó un gol y aportó una enorme asistencia a Messi ante Cabo Verde, partido en el que fue la gran figura del encuentro. Y en la final venía siendo el mejor del equipo hasta que una lesión lo dejó fuera antes de que terminara el primer tiempo.

4. Diogo Dalot (Portugal) - 4 puntos

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Roberto Martínez se inclinó por Joao Cancelo para ocupar el lateral derecho y dejó a Dalot como una opción en el banquillo. Diogo vio acción en el segundo tiempo ante Colombia y en los últimos minutos ante España, pero no tuvo actuaciones destacadas.

5. Noussair Mazraoui (Marruecos) - 5 puntos

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Titular indiscutido en la selección marroquí, Mazraoui solo se perdió el partido ante Haití con el equipo ya clasificado. Cumplió buenas tareas, sobre todo en la victoria por penales ante Países Bajos, pero no estuvo a la altura al igual que todo su equipo en la caída en 8vos ante Francia.

6. Manuel Ugarte (Uruguay) - 4 puntos

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Si el Mundial de Uruguay fue para el olvido, qué puede decir Manuel Ugarte, quien no solo sufrió la eliminación en fase de grupos sino también una grave lesión ligamentaria en una de sus rodillas. Culminaba el primer tiempo ante España cuando el volante fue a disputar un balón y se rompió los cruzados.

7. Kobbie Mainoo (Inglaterra) - sin puntaje

France v England - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - Miami Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Corrieron rumores de que el joven mediocampista se había quejado ante Thomas Tuchel por el poco rodaje que le estaba dando. Más allá de si fueron ciertos o no, lo que queda claro es que el entrenador alemán prefirió a otros futbolistas en la mitad de la cancha ya que Mainoo no gozó de un solo minuto dentro del campo de juego.

8. Youri Tielemans (Bélgica) - 8 puntos

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

El volante belga comenzó la Copa como jugador del Aston Villa y la finalizó como jugador del Manchester United. Vital en el esquema de Rudi Garcia, fue determinante en los 16vos de final para que Bélgica remontara un partido que parecía perdido ante Senegal con dos goles, uno en la agonía de los 90' y otro cuando finalizaba el alargue.

9. Bruno Fernandes (Portugal) - 6 puntos

FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESP | PAUL ELLIS/GettyImages

Un Mundial con sabor a poco para el cerebro del United. Titular en todos los encuentros, no marcó goles y apenas aportó una asistencia en la goleada sobre Uzbekistán.

10. Marcus Rashford (Inglaterra) - 5 puntos

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El extremo que regresa al club tras una temporada en Barcelona selló el triunfo en el debut ante Croacia ingresando desde el banco. Titular ante Panamá, no tuvo una buena participación en ese partido ni ante Congo, por lo que volvió al banco frente a México y Noruega. Ingresó en el final ante Argentina y jugó 45' minutos con una asistencia en el 6-4 sobre Francia

11. Amad Diallo (Costa de Marfil) - 7 puntos

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

El extremo tuvo un gran Mundial si se tiene en cuenta la cantidad de minutos en campo de juego. En el debut ante Ecuador ingresó desde el banco y marcó el agónico gol del triunfo. Titular ante Alemania y Curazao, volvió a ocupar un lugar entre los suplentes en el duelo de 16vos ante Noruega y anotó el empate transitorio al ingresar.

12. Matheus Cunha (Brasil) - 6 puntos

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Comenzó el Mundial por detrás de Igor Thiago en la consieración de Ancelotti, pero no tardó en hacerse un lugar en el 11. Desde el arranque ante Haití, anotó dos goles en ese partido y uno más ante Escocia. Su rendimiento decayó a partir de los playoffs, aportando poco ante Japón y Noruega.

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