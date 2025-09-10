¿Cómo les ha ido a los jugadores del Real Madrid convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

El parón de selecciones de septiembre dejó un amplio abanico de actuaciones para los jugadores del Real Madrid, que representaron a sus países en los partidos de clasificación rumbo al Mundial de 2026. Desde actuaciones sobresalientes hasta momentos más discretos, los futbolistas blancos fueron protagonistas en diferentes rincones del planeta.

1. España: Huijsen y Carvajal

La selección española cerró la ventana internacional con dos triunfos importantes ante Bulgaria y Turquía. Dean Huijsen se consolidó como titular indiscutible para Luis de la Fuente, firmando dos actuaciones de sobresaliente que confirman su proyección internacional. Por su parte, Dani Carvajal tuvo minutos en el encuentro frente a Bulgaria, cumpliendo con solidez en el tiempo que estuvo sobre el césped.

2. Francia: Mbappé y Tchouaméni

El combinado galo vivió un parón intenso con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni como protagonistas. Ante Islandia, Tchouaméni vio la cartulina roja, mientras Mbappé dejó su sello con gol y asistencia. En el choque posterior frente a Ucrania, el delantero volvió a marcar y su compatriota respondió con una asistencia en otra victoria francesa.

3. Uruguay: Fede Valverde

Fede Valverde, capitán de Uruguay, lideró a la Celeste en dos duelos clasificatorios. En el 3-0 sobre Perú, tuvo un partido notable, mientras que frente a Chile (0-0) volvió a destacar por su jerarquía y capacidad de mando, siendo uno de los mejores del conjunto charrúa pese al empate.

4. Turquía: Arda Güler

El madridista sufrió una dura derrota ante España (6-0), en la que poco pudo hacer frente a sus compañeros Carvajal y Huijsen. Sin embargo, en el partido anterior contra Georgia (2-3), Arda Güler brilló con una asistencia y un papel protagonista en la victoria turca.

5. Austria: David Alaba

El capitán de Austria disputó dos partidos en el Grupo H. En el triunfo por la mínima contra Chipre (1-0) jugó 70 minutos, mientras que ante Bosnia-Herzegovina fue titular pero se marchó tocado en el minuto 78, encendiendo las alarmas en el Real Madrid.

6. Alemania: Antonio Rüdiger

El central vivió luces y sombras con la Mannschaft. Ante Eslovaquia sufrió, vio tarjeta amarilla y no tuvo su mejor día en la derrota. En el siguiente encuentro, victoria 3-1 sobre Irlanda del Norte, mejoró su rendimiento aunque volvió a ser amonestado y fue sustituido en el minuto 82.

7. Ucrania: Andriy Lunin

El guardameta no disputó ningún minuto con su selección, ya que en los encuentros frente a Azerbaiyán y Francia el titular fue su compañero Trubin.

8. Marruecos: Brahim Díaz

El atacante participó en las victorias de su selección ante Zambia y Níger, aunque no pudo aportar goles ni asistencias. Aun así, fue parte activa en un equipo marroquí que sigue firme en su camino al Mundial.

9. Argentina: Franco Mastantuono

La joven perla madridista vivió una ventana inolvidable con Argentina. Ante Venezuela compartió minutos con su ídolo Leo Messi, y frente a Ecuador tuvo la oportunidad de portar el dorsal 10 en ausencia del astro rosarino, todo un hito para el futbolista de apenas 17 años.

10. Bélgica: Thibaut Courtois

El portero regresó con gran nivel bajo los palos. Bélgica venció tanto a Kazajistán como a Liechtenstein y Courtois mantuvo su portería imbatida en ambos encuentros, confirmando que sigue siendo garantía total en la meta.

