¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 32 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está que arde y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le recortó distancias en esta última jornada, quedando a seis puntos con un partido menos y un pendiente entre ambos.

A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 82.15 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.57. El tercero sería el Manchester United con 66 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Aston Villa con 64.85.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

Liverpool, Chelsea, Brighton, Everton, X y X completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 70 82.15 2° Manchester City 64 76.57 3° Manchester United 55 66.00 4° Aston Villa 55 64.84 5° Liverpool 52 61.19 6° Chelsea 48 56.69 7° Brighton 46 55.39 8° Everton 47 55.20 9° Brentford 47 54.92 10° Bournemouth 45 53.48 11° Sunderland 46 52.95 12° Fulham 44 51.09 13° Newcastle 42 50.23 14° Crystal Palace 42 49.79 15° Leeds 33 41.84 16° Nottingham Forest 33 40.80 17° West Ham 32 38.40 18° Tottenham 30 37.23 19° Burnley 20 25.02 20° Wolves 17 23.89

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña.

El Chelsea se quedaría a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El otro expectante es el Brentford, que a esta hora es el último que se quedaría sin cupo europeo.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por seis unidades al Manchester City culminada la fecha 32 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, Gunners y SkyBlues se verán las caras en un choque imperdible que podría prender fuego la clasificación o darle un baldazo de agua helada a las aspiraciones mancunianas.

Los Wolves, los más complicados | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.