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Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 32 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal perdió ante el Bournemouth y la liga inglesa podría escaparse de sus manos.
Bruno Pernigotti|
Arsenal v Bournemouth - Premier League
Arsenal v Bournemouth - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La Premier League está que arde y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le recortó distancias en esta última jornada, quedando a seis puntos con un partido menos y un pendiente entre ambos.

A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 82.15 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.57. El tercero sería el Manchester United con 66 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Aston Villa con 64.85.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

Liverpool, Chelsea, Brighton, Everton, X y X completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

70

82.15

Manchester City

64

76.57

Manchester United

55

66.00

Aston Villa

55

64.84

Liverpool

52

61.19

Chelsea

48

56.69

Brighton

46

55.39

Everton

47

55.20

Brentford

47

54.92

10°

Bournemouth

45

53.48

11°

Sunderland

46

52.95

12°

Fulham

44

51.09

13°

Newcastle

42

50.23

14°

Crystal Palace

42

49.79

15°

Leeds

33

41.84

16°

Nottingham Forest

33

40.80

17°

West Ham

32

38.40

18°

Tottenham

30

37.23

19°

Burnley

20

25.02

20°

Wolves

17

23.89

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña.

El Chelsea se quedaría a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El otro expectante es el Brentford, que a esta hora es el último que se quedaría sin cupo europeo.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por seis unidades al Manchester City culminada la fecha 32 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, Gunners y SkyBlues se verán las caras en un choque imperdible que podría prender fuego la clasificación o darle un baldazo de agua helada a las aspiraciones mancunianas.

Hugo Bueno
Los Wolves, los más complicados | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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