¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 32 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está que arde y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le recortó distancias en esta última jornada, quedando a seis puntos con un partido menos y un pendiente entre ambos.
A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 82.15 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.57. El tercero sería el Manchester United con 66 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Aston Villa con 64.85.
Liverpool, Chelsea, Brighton, Everton, X y X completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
70
82.15
2°
Manchester City
64
76.57
3°
Manchester United
55
66.00
4°
Aston Villa
55
64.84
5°
Liverpool
52
61.19
6°
Chelsea
48
56.69
7°
Brighton
46
55.39
8°
Everton
47
55.20
9°
Brentford
47
54.92
10°
Bournemouth
45
53.48
11°
Sunderland
46
52.95
12°
Fulham
44
51.09
13°
Newcastle
42
50.23
14°
Crystal Palace
42
49.79
15°
Leeds
33
41.84
16°
Nottingham Forest
33
40.80
17°
West Ham
32
38.40
18°
Tottenham
30
37.23
19°
Burnley
20
25.02
20°
Wolves
17
23.89
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña.
El Chelsea se quedaría a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El otro expectante es el Brentford, que a esta hora es el último que se quedaría sin cupo europeo.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por seis unidades al Manchester City culminada la fecha 32 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, Gunners y SkyBlues se verán las caras en un choque imperdible que podría prender fuego la clasificación o darle un baldazo de agua helada a las aspiraciones mancunianas.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo