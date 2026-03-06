¿Cómo quedó la punta de LaLiga tras el triunfo del Real Madrid?

La lucha por el liderato de LaLiga sigue completamente abierta. El Barcelona se mantiene en la primera posición con 64 puntos después de 26 partidos disputados, mientras que el Real Madrid le pisa los talones con 63 unidades tras 27 encuentros. La diferencia es mínima y cada jornada comienza a sentirse como una final anticipada.

La tabla de LaLiga al momento:

1. Barcelona — 64 puntos

2. Real Madrid — 63 puntos

3. Atlético Madrid — 51 puntos

4. Villarreal — 51 puntos

5. Real Betis — 43 puntos

6. Celta de Vigo — 40 puntos

7. RCD Espanyol — 36 puntos

8. Real Sociedad — 35 puntos

9. Athletic — 35 puntos

10. Osasuna — 33 puntos

11. Getafe — 32 puntos

12. Rayo Vallecano — 30 puntos

13. Sevilla — 30 puntos

14. Girona — 30 puntos

15. Valencia C. F. — 29 puntos

16. Alavés — 27 puntos

17. Elche C. F. — 26 puntos

18. R.C.D. Mallorca — 24 puntos

19. Levante — 21 puntos

20. Real Oviedo — 17 puntos

El Real Madrid rescata agónico triunfo sobre el Celta de Vigo

En ese contexto apareció un triunfo clave para el Real Madrid. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa consiguió una victoria dramática por 1-2 en su visita al Celta de Vigo, en un partido que se definió en los últimos instantes. El equipo merengue sabía que no podía dejar escapar puntos si quería mantenerse en la pelea por la cima.

🚨💥 Fede Valverde wins it last minute for Real Madrid in Vigo!



Who’s your Man of the Match? pic.twitter.com/5HG8NBTADQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

El marcador se abrió temprano. Al minuto 11, Aurelien Tchouameni adelantó al Real Madrid tras aprovechar una asistencia de Arda Güler. Sin embargo, el Celta de Vigo reaccionó y logró equilibrar el encuentro. Al minuto 25, Borja Iglesias apareció dentro del área para firmar el empate después de recibir un pase de Williot Swedberg.

Durante la segunda mitad el partido se volvió más cerrado y físico. Ambos equipos realizaron modificaciones buscando romper el empate, mientras el reloj avanzaba y la tensión aumentaba.

Cuando todo parecía encaminado a la igualdad, llegó el momento decisivo. En el minuto 90+5, Federico Valverde apareció para marcar el 1-2 definitivo y silenciar el estadio. Con ese gol sobre la hora, el Real Madrid aseguró tres puntos que mantienen viva la persecución sobre el Barcelona en la parte más alta de la tabla.

