Cómo se compara Hansi Flick con los mejores entrenadores del Barcelona tras 100 partidos

Hansi Flick dirigió su partido número 100 como entrenador del Barcelona, ​​la victoria por 4-1 contra el Villarreal, convirtiéndose en el decimocuarto entrenador en la historia del club en lograr tal hazaña.

El técnico alemán llegó a Barcelona después de una temporada sin trofeos en 2023-24 y revitalizó instantáneamente al club, volviendo a la prominencia con fuerza al ritmo del primer triplete nacional en la historia blaugrana en su temporada de debut 2024-25.

Entrando en el clímax de su segunda temporada, el Barcelona sigue vivo y compitiendo en todas las competiciones disponibles, además de que ya ha levantado el título de la Supercopa de España de 2026, sumando el cuarto título de la era Flick.

Flick ha ayudado a restaurar el estatus del Barça como uno de los mejores equipos del mundo en menos de dos temporadas, y sus números en 100 partidos a cargo están a la par de los de algunos de los mejores entrenadores de la historia blaugrana.

El récord de Hansi Flick en 100 partidos como entrenador del Barcelona

Resultado Cifra Victorias 75 Empates 9 Derrotas 16

Los números de Flick están a la altura de los mejores entrenadores del Barcelona de todos los tiempos

Los entrenadores del Barcelona con más victorias en 100 partidos

Luis Enrique es el único entrenador del Barcelona en la historia que ha conseguido más victorias (80) que Flick (75) en sus primeros 100 partidos al mando. El ahora entrenador del Paris Saint-Germain ganó un triplete en su temporada de debut, con la ayuda del ilustre triunvirato de la MSN: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.

Completando el podio con 72 victorias está Helenio Herrera , quien ayudó al Barcelona a conquistar títulos de liga consecutivos entre 1958 y 1960. Le sigue el legendario Pep Guardiola , quien logró 71 victorias en camino a la temporada más exitosa de la historia del Barcelona en la 2008-09.

Ernesto Valverde ocupa el quinto lugar en la lista con 68 triunfos. La trayectoria del actual entrenador del Athletic Club en el Barcelona se ve manchada por los fracasos de su equipo en la Champions League, pero el técnico vasco casi dirigió una campaña invicta en LaLiga durante su temporada de debut en la 2017-18.

Hansi Flick comparte sus impresiones sobre alcanzar los 100 partidos como entrenador del Barça

La unión entre Flick y el Barcelona ha sido una unión hecha en el cielo, y el técnico alemán habló sobre lo que significa para él alcanzar la marca del centenar con el club catalán.

“100 partidos con el Barcelona es increíble”, reflexionó Flick. “Para mí, diría que es un sueño hecho realidad. Es un trabajo muy exigente, pero aprecio mucho lo que recibo del club y de mis jugadores. También de la ciudad; es realmente increíble. Estoy muy feliz aquí en Barcelona y significa mucho para mí”.

Es un gran honor alcanzar esta cifra, porque también dije que era un sueño entrenar a este club. Llegar a los 100 partidos es increíble porque disfruto cada día con los jugadores, con el cuerpo técnico, con este club y con la afición.

Cuando se le preguntó si se veía dirigiendo 100 partidos más para los catalanes, Flick tuvo una respuesta contundente.

"¿Por qué no?", dijo Flick con una sonrisa burlona. "Ya lo he dicho antes: disfruto cada día trabajando con este equipo, trabajando con mi personal, así que se trata de eso. Estoy muy feliz; mira afuera, el clima es fantástico, es perfecto".

"Sinceramente, para mí es un gran honor entrenar al Barça y a los jugadores también; hacen un trabajo fantástico. Tenemos un equipo joven, muchos jugadores de La Masia, así que creo que todos pueden estar orgullosos de este equipo", sentenció