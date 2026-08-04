¿Cómo se compararía el salario propuesto a Vinícius Jr. en el Arsenal con el del resto de los jugadores del club?

Según los informes, el Arsenal está dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar el fichaje de Vinícius Jr. procedente del Real Madrid en una operación que conmocionaría al mundo.fútbol.

Según The Telegraph , los Gunners están dispuestos a ofrecer al delantero brasileño un salario superior a los aproximadamente 475.000 euros semanales que actualmente cobra en el Bernabéu, y al parecer, las finanzas no se consideran un obstáculo para su intento de ficharlo.

The Athletic también ha sugerido que cualquier posible acuerdo podría incluir incentivos financieros adicionales, como una importante bonificación por firmar el contrato y un paquete de derechos de imagen, lo que aumentaría aún más el valor del acuerdo.

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | David Ramos/GettyImages

Si el Arsenal lo consigue, no solo representaría una declaración de intenciones por parte de los vigentes campeones de la Premier League en su intento por defender su título, sino que también convertiría a Vinícius en uno de los jugadores mejor pagados de la historia del fútbol inglés.

Pero, ¿cómo se compararía exactamente su salario propuesto con los salarios del resto de la plantilla del Arsenal y de la Premier League en su conjunto?

Comparación del salario propuesto para Vinícius Jr. en el Arsenal con el de sus posibles compañeros de equipo

Incluso si Vinícius Jr. recibiera exactamente el mismo salario que actualmente percibe en el Real Madrid , se convertiría inmediatamente en el jugador mejor pagado del Arsenal, y por un margen considerable.

El jugador mejor pagado del Arsenal actualmente es Bukayo Saka , quien firmó un nuevo contrato de cinco años a principios de este año por un valor aproximado de 402.000 dólares semanales. Si bien esto representa un aumento significativo para el internacional inglés, aún está muy por debajo de la cifra que podría percibir Vinícius.

Arsenal Trophy Parade | Stuart MacFarlane/GettyImages

Según The Guardian , Kai Havertz es el segundo jugador mejor pagado del Arsenal, con un salario aproximado de 378.000 dólares semanales, una posición algo sorprendente teniendo en cuenta las otras estrellas de alto perfil del club.

En otra parte,Según The Independent , Declan Rice gana alrededor de 337.000 dólares semanales, mientras que el capitán del club, Martin Ødegaard, se queda un poco atrás con aproximadamente 319.000 dólares semanales, según The Athletic , y su contrato actual se extiende hasta 2028.

Por lo tanto, un salario similar al que Vinícius percibe actualmente en el Real Madrid lo situaría cómodamente por encima del resto de la plantilla del Arsenal.

¿Cómo se compararía el salario de Vinícius Jr. con el de los jugadores mejor pagados del Arsenal?

JUGADOR SALARIO SEMANAL Vinicius Jr ≥ $549,000 Bukayo Saka $402,000 Kai Havertz $378,000 Declan Rice $337,000 Martin Ødegaard $319,000

Comparación del salario propuesto para Vinícius Jr. en el Arsenal con el del resto de la Premier League.

Aunque Vinícius Jr. se convertiría en el jugador mejor pagado del Arsenal, aún no encabezaría la lista de salarios de la Premier League.

Actualmente, ese título pertenece a Erling Haaland.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLA | DARREN STAPLES/GettyImages

El delantero del Manchester City firmó una notable extensión de contrato de nueve años y medio en enero de 2025, y según The Guardian , el acuerdo tiene un valor de alrededor de 674.000 dólares por semana.

El astronómico salario refleja el extraordinario impacto de Haaland desde su llegada al Etihad. El noruego se ha consolidado como el goleador más temido del fútbol inglés, ganando tres Botas de Oro en sus primeras cuatro temporadas en la Premier League.

Si Vinícius concreta su traspaso al Arsenal con el salario que se está rumoreando, solo Haaland lo superaría en la lista de los jugadores mejor pagados de la Premier League.