¿Cómo se definen las llaves de los 16avos de final en el Mundial 2026?

La primera jornada del Mundial 2026 nos dejó grandes partidos. Los anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá rindieron actuaciones distintas entre sí, aunque el balance general fue positivo, ya que no perdieron ninguno de sus respectivos compromisos.

Todo comenzó con la selección de México, que venció 2-0 a Sudáfrica en la inauguración de la copa del mundo. Después, Canadá empató 1-1 contra Bosnia y, por último, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, desplegando un fútbol que ilusiona a sus hinchas.

De ahí en adelante, las emociones continuaron. De las selecciones candidatas a quedarse con el título, solo Alemania, que goleó 7-1 a Curazao, Francia, que venció 3-1 a Senegal, Argentina, que goleó 3-0 a Argelia con tres goles de Lionel Messi e Inglaterra, que derrotó 4-2 a Croacia, cumplieron con las expectativas.

Otros candidatos como Brasil, España, Países Bajos o Portugal empataron en la fecha uno, obligándolos a ganar en la fecha dos para no ver comprometidas sus aspiraciones en la justa mundialista. Algo que solo dos de ellos ha logrado... hasta el momento.

World Cup Fans At Kerala's House Of Brazil In Mekkad Village Near Kochi-Kerala | NurPhoto/GettyImages

Ya se está jugando la fecha dos, y selecciones como México, Estados Unidos y Alemania han asegurado su pase a la siguiente ronda. Brasil y Países Bajos sumaron sus primeros tres puntos en el campeonato, mientras que Haití y Turquía están oficialmente eliminadas de la competencia.

Con estos resultados, los aficionados comienzan a hacer sus pronósticos sobre cuáles podrían ser las llaves de los 16vos de final en esta copa del mundo, con la mira puesta en la gran final, a disputarse el 19 de julio, en el MetLife Stadium.

Recordemos que es la primera vez en la que 48 selecciones participan en una justa mundialista, por lo tanto, es normal que existan ciertas dudas respecto a cómo se definirán las llaves de eliminación directa. La famosa ronda de matar o morir, en donde tienden a escribirse grandes historias. En la siguiente tabla te mostramos cómo serían los enfrentamientos:

Cruces Fechas 2° Grupo A vs. 2° Grupo B 28 de junio - 13:00 PM* 1° Grupo C vs. 2° Grupo F 29 de junio - 11:00 PM* 1° Grupo E vs. Mejor 3° (A, B, C, D o F) 29 de junio - 14:30 PM* 1° Grupo F vs. 2° Grupo C 29 de junio - 19:00 PM* 2° Grupo E vs. 2° Grupo I 30 de junio - 11:00 PM* 1° Grupo I vs. Mejor 3° (C, D, F, G o H) 30 de junio - 15:00 PM* 1° Grupo A vs. Mejor 3° (C, E, F, H o I) 30 de junio - 19:00 PM* 1° Grupo L vs. Mejor 3° (E, H, I, J o K) 1 de julio - 10:00 AM* 1° Grupo G vs. Mejor 3° (A, E, H, I o J) 1 de julio - 14:00 PM* 1° Grupo D vs. Mejor 3° (B, E, F, I o J) 1 de julio - 18:00 PM* 1° Grupo H vs. 2° Grupo J 2 de julio - 13:00 PM* 2° Grupo K vs. 2° Grupo L 2 de julio - 17:00 PM* 1° Grupo B vs. Mejor 3° (E, F, G, I o J) 2 de julio - 21:00 PM* 2° Grupo D vs. 2° Grupo G 3 de julio - 12:00 PM* 1° Grupo J vs. 2° Grupo H 3 de julio - 16:00 PM* 1° Grupo K vs. Mejor 3° (D, E, I, J o L) 3 de julio - 19:30 PM*

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