¿Cómo se elige al presidente de la FIFA? Así funcionan las elecciones y quién puede desafiar a Gianni Infantino

La crisis política que atraviesa la FIFA se intensificó en las últimas semanas luego de que varias de las principales confederaciones del mundo rechazaran el controvertido proyecto impulsado por el vigente mandatario, Gianni Infantino, para incorporar inversión privada a la Copa del Mundo.

La falta de consenso debilitó el respaldo al dirigente suizo-italiano y alimentó las especulaciones sobre una posible disputa por la presidencia en las elecciones de 2027, algo que no ocurre con verdadera competencia desde hace más de una década.

How do FIFA presidential elections work? And who can challenge Gianni Infantino?



There has not been a contested election since 2016 but that looks like it is about to change. @PJBuckingham explains:



■ When and where the next FIFA election is scheduled to place

■ Who would… pic.twitter.com/tP2SnyrLH4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 4, 2026

¿Cuándo serán las próximas elecciones de la FIFA?

Salvo que se convoque un congreso extraordinario, la próxima elección presidencial de la FIFA está prevista para marzo de 2027. Sin embargo, los aspirantes al cargo deberán oficializar sus candidaturas antes del 18 de noviembre de 2026, fecha límite establecida por el reglamento electoral.

Así funciona la elección del presidente de la FIFA

El sistema electoral es relativamente sencillo: las 211 asociaciones nacionales afiliadas cuentan con un voto cada una y la elección se realiza mediante sufragio secreto.

Para ser elegido presidente, un candidato debe alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidos. En caso de existir varios postulantes y que ninguno consiga el respaldo necesario en la primera instancia, el proceso contempla nuevas rondas de votación hasta definir al ganador.

Los nombres que aparecen como posibles candidatos

Entre los dirigentes con mayores posibilidades sobresale Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA. El canadiense cuenta con experiencia dentro de la estructura del organismo y desde hace tiempo es señalado como un dirigente con aspiraciones a ocupar la presidencia.

Otro nombre recurrente es el de Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA. El esloveno lideró la oposición al plan de Infantino y mantiene una influencia importante en el fútbol europeo, aunque hasta el momento no mostró una intención clara de competir por el cargo.

Meeting – 50th UEFA Ordinary Congress | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

También aparece Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos. Su peso político es considerable, pero su entorno aseguró en reiteradas ocasiones que no tiene previsto presentarse como candidato, pese al respaldo que recibiría desde varias federaciones europeas.

Así también, otro nombre que comenzó a ganar fuerza es el de Mattias Grafström, actual secretario general de la FIFA -también se desempeñó como jefe de gabinete de Infantino-. Dentro de la UEFA, el sueco es visto como un dirigente con experiencia en la estructura de la FIFA, pero sin quedar directamente asociado a la reciente crisis política.

Incluso, en caso de una eventual renuncia de Infantino antes de las elecciones, Grafström aparece como uno de los nombres que podrían asumir de forma interina y posteriormente evaluar una candidatura oficial para la presidencia.