¿Cómo se encuentra la carrera por el título de goleo de la Liga MX?

El torneo de Liga MX está llegando a su cierre. Siendo el caso, se ha entrada en la etapa final en la que se define todo previo a la liguilla. Uno de los asuntos por resolver es el título de goleo, pues de nueva cuenta se ha convertido en una batalla de dos protagonistas que buscan conseguir al corona por segundo semestre seguido.

En la cima de la carrera hoy mismo está Joao Pedro. El delantero del Atlético de San Luis se hizo presente con un gol en contra de Santos la noche de ayer. Siendo el caso, el italiano ha llegado a los trece goles, superando incluso lo que ha hecho el semestre anterior donde fue campeón de goleo compartido.

¡NUEVO GOLEADOR! 🔥



João Pedro anotó en la victoria por 2-0 de Atlético de San Luis ante Santos y se pone en la cima como máximo anotador momentáneo del Clausura 2026…¿La ‘Hormiga’ podrá anotar contra Necaxa?

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En beneficio de Joao, su único competidor, Armando González de las Chivas no fue capaz de marcar algunas horas atrás en contra del Necaxa. Siendo el caso, el mexicano se ha quedado en 12 tantos, cifra con la que el torneo anterior ganó el título de goleo, mismo que compartió con el mismo Pedro y con Paulinho del Toluca.

Ahora, la corona se definirá en la jornada final del torneo. Joao Pedro y el San Luis se cruzarán con Juárez en calidad de visita. Ambos clubes están fuera de liguilla por lo que el único atractivo del cruce es justamente la carrera por el goleo que encabeza el italiano.

Atletico San Luis v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

González por su parte cerrará el curso con Chivas midiéndose ante Tijuana. Sin duda Xolos es un rival mucho más complejo que Juárez. El equipo fronterizo está en plena lucha por el pase a liguilla y opondrán resistencia tanto al Guadalajara, como a Armando.

De forma natural, existe un escenario en el que ambos vuelvan a empatar en goles y por ende, de nueva cuenta compartan la corona del goleo.

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