¿Cómo se jugaría a Liguilla si el Clausura 2026 acabara ahora?

Han transcurrido 12 jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con cinco fechas por disputarse todavía, existen tendencias claras sobre qué equipos clasificarán a la liguilla y cuáles quedarán fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.

Para este certamen, debido a la celebración del Mundial 2026, el formato de competencia cambió y se eliminó el play-in. De esta manera, los primeros ocho equipos de la tabla serán los que avancen a la fase final del campeonato.

A continuación te presentamos cuáles serían las llaves de la liguilla si el torneo Clausura 2026 se terminara en este momento.

(1) Chivas vs América (8)

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En caso de que la tabla se mantenga como hasta ahora, se viviría una nueva edición del Clásico Nacional en la liguilla. El Rebaño Sagrado, bajo la dirección de Gabriel Milito, ha tenido un gran rendimiento este semestre y es líder de la competencia con 30 puntos. Por su parte, las Águilas han tenido un torneo irregular y suman 17 puntos.

Ambas escuadras se vieron las caras en la jornada 6 del Clausura 2026: Chivas de Guadalajara derrotó al América por la mínima diferencia, con gol de Armando 'La Hormiga' González.

Este duelo despertaría gran interés debido al gran momento que vive Chivas, la rivalidad histórica entre ambos clubes y la presión creciente sobre André Jardine.

(2) Cruz Azul vs Tigres (7)

Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Nicolás Larcamón está dejando escapar el liderato de la Liga MX de nueva cuenta y lo podría pagar muy caro. La Máquina Celeste de Cruz Azul se encuentra en segundo lugar de la tabla con 27 puntos. Si las posiciones de la tabla se mantuvieran, se enfrentaría ante Tigres UANL en los cuartos de final de la competencia.

Ambas escuadras se vieron las caras en la jornada 6 y la Máquina Celeste consiguió los tres puntos tras imponerse por marcador de 2-1, con autogol de Joaquim y gol de Nicolás Ibáñez.

Si bien es cierto que Tigres no está ofreciendo su mejor versión este semestre, cuenta con una de las plantillas más fuertes de la liga. El conjunto felino no suele ser un rival fácil para los cementeros: en sus diez enfrentamientos más recientes se registran cuatro empates y tres victorias para cada equipo.

(3) Toluca vs Atlas (6)

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Si la tabla se mantuviera así, el vigente bicampeón de la Liga MX se mediría ante el Atlas en la liguilla. Los Diablos Rojos del Toluca suman 26 puntos en 12 jornadas disputadas; por su parte, los Zorros cuentan con 18 puntos en el mismo número de encuentros.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed es uno de los más poderosos de todo el futbol mexicano, pero podría perder a algunas de sus figuras por el Mundial 2026, como Alexis Vega, Jesús Gallardo e incluso Paulinho.

En sus diez encuentros más recientes, se registran cinco empates, cuatro victorias del Toluca y solamente una de los Zorros.

(4) Pumas vs Pachuca (5)

Pachuca v Pumas UNAM - Play-In Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Pumas y Pachuca protagonizarían una de las series más parejas de esta liguilla hipotética. El conjunto de la UNAM se encuentra en cuarto lugar de la tabla con 23 unidades en 12 encuentros, mientras que los Tuzos cuentan con 22 puntos y se ubican en el quinto puesto.

Los Tuzos suman cuatro victorias en sus diez duelos más recientes ante Pumas. En este periplo, los universitarios registran tres triunfos y tres empates.

Ambas escuadras se verán las caras hasta la jornada 17 del Clausura 2026 en el Estadio Hidalgo.