¿Cómo se podrá ver el partido entre San Luis vs Cruz Azul?

Ya todo está listo para el arranque de un nuevo campeonato en el fútbol mexicano. El actual campeón, Cruz Azul, dará el primer paso con el firme objetivo de sumar una victoria y no permitir que le abollen la corona rápidamente. Su primera misión será acudir al Estadio Libertad Financiera para medirse al San Luis, este viernes 17 de julio en la Jornada 1 del Apertura 2026, de la Liga MX.

PRÓXIMO PARTIDO.

🆚 San Luis.

📆 Viernes 17 de julio.

⏰ 19:00 pic.twitter.com/EtWOS1IwdF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 13, 2026

Afortunadamente para el técnico Joel Huiqui, cuenta prácticamente con carro completo para poder visitar a los Colchoneros Aztecas, salvo el triste caso de Amaury Morales, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y se perderá todo el campeonato.



Si bien La Máquina no hizo muchos movimientos en su plantilla para encarar el nuevo semestre, dentro de sus filas hay dos rostros nuevos, el defensa Alan Montes, hermano del seleccionado nacional César Montes, y el delantero Juan Calero, hijo del emblemático cancerbero del Pachuca, el colombiano Miguel Calero. Ambos sumaron minutos en el choque de pretemporada contra el Comunicaciones de Guatemala, al cual aplastaron 6-0, así que a pesar de no ser anunciados oficialmente, ya podrían estrenarse con el club para el arranque del certamen.



Se debe recordar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron, todo ocurrió en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde los celestes golearon 3-0 a los Tuneros a través del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño.

Aunado a ello, los potosinos, bajo el mando de Diego Mejía, llegan tocados, ya que no contarán en todo el semestre con su capitán y máximo referente al frente, el brasileño Joao Pedro, actual bicampeón de goleo, ya que sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante la pretemporada. A eso se suman el extremo mexicano de ascendencia chilena Benjamín Galdames y el defensa español Juanpe Ramírez, ambos por problemas en los ligamentos colaterales mediales de sus respectivas rodillas.

¿Cómo se podrá ver el encuentro San Luis vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?

Se debe recordar que los derechos de transmisión del club potosino pertenecen a ESPN, aunque el duelo también podrá ser visto a través de las plataformas de streaming online, Disney+ y ViX.

Canal de TV: ESPN

Streaming Online: Disney+ y ViX

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