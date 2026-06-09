¿Cómo será la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Después de meses de espera, el Mundial 2026 arrancará sus actividades este jueves 11 de junio. El primer duelo del certamen será protagonizado por las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas (México), 15 horas (Estados Unidos/ ET) y 21:00 horas (España).

Como esta edición del Mundial es organizada por tres países (Estados Unidos, Canadá y México), será la primera vez en la historia en la que haya tres eventos de inauguración.

A continuación te contamos cómo serán la inauguraciones del torneo.

Todo lo que tienes que saber sobre la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de apertura en México

Las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán a las 9:00 horas (México) el 11 de junio. El evento de la inauguración está programado para iniciar a las 11:30 horas (México).

La ceremonia de apertura combinará cultura, música e historia mexicana. Participarán artistas folclóricos, talentos indígenas, además de populares cantantes mexicanos e internacionales.

La FIFA confirmó que los artistas que participarán en la ceremonia son Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules y Tyla.

Según lo publicado por la FIFA, la ceremonia tendría una duración aproximada de 90 minutos.

La ceremonia de apertura en Canadá

Canadá, otro de los anfitriones de la justa mundialista, debutará en el certamen el viernes 12 de junio. El cuadro de la Hoja de Maple se medirá ante Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. El partido está programado para jugarse a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (Estados Unidos/ET) y 21:00 horas (España).

La ceremonia inaugural se llevará a cabo 90 minutos antes del silbatazo inicial del encuentro. En el evento de apertura participarán artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La ceremonia de apertura en Estados Unidos

Estados Unidos debutará el 12 de junio en el Mundial 2026. El cuadro de las Barras y las Estrellas se medirá ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos. El duelo está programado para las 19:00 horas (México), 21:00 horas (Estados Unidos/ ET) y 3:00 horas (España).

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del arranque del partido. El espectáculo en Estados Unidos presesntará a una gran diversidad de artistas pop entre los que se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

La ceremonia está programada para arrancar a las 17:30 (México), 19:30 horas (Estados Unidos) y 1:30 horas (España).

La ceremonia mostrará el gran impacto de Estados Unidos en la música, el entretenimiento y la cultura pop.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026