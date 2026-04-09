¿Cómo son los calendarios del Arsenal y el Manchester City en la recta final de la temporada?

La Premier League está en un momento extraordinario, con un Arsenal lleno de dudas por rendimientos por debajo de la media y con un Manchester City envalentonado y dispuesto a llevarse todo por delante para levantar el trofeo.

El equipo de Londres no se consagra en la liga inglesa hace más de 20 años, mientras que los de Manchester intentarán dar el batacazo para sumar su décima primera corona de campeonato local.

¿Cómo está la clasificación?

El equipo de Mikel Arteta está primero por nueve puntos y con una diferencia de gol superior a la del equipo de Pep Guardiola por siete goles. El detalle radica en la cantidad de partidos jugados, ya que ambos tuvieron que postergar el encuentro de la jornada 31 por la final de la EFL Cup que los enfrentó, aunque los londinenses ya jugaron dicho cotejo y los mancunianos todavía lo tienen pendiente.

Club Puntos Diferencia de gol 1. Arsenal 70 +39 2. Manchester City 61 +32

*El Manchester City tiene un partido menos

¿Qué le queda al Arsenal?

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Los Gunners tienen la ventaja en la tabla de posiciones y cuentan con siete partidos en su porvenir, además de lo que será la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League frente a Sporting de Lisboa.

Sobre esos siete, cuatro serán en el Emirates y tres serán fuera de casa, aunque uno de esos tres es ni más ni menos que en la casa del Manchester City.

¿Qué le queda al Manchester City?

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Marc Atkins/GettyImages

Los dirigidos por Pep Guardiola arrancaron la temporada de manera floja pero se fueron afianzando, aprovechando los momentos irregulares del Chelsea, el Liverpool y el Manchester United para crecer en la tabla de posiciones.

El partido con el Crystal Palace será crucial para ver donde están parados con la misma cantidad de partidos jugados que el Arsenal, con la ilusión de llegar al duelo de la jornada 33 frente a los Gunners con la diferencia más corta posible.

El calendario hasta el final de la Premier League

Arsenal Manchester City - vs. Crystal Palace - local (post. jornada 31) vs. Bournemouth - local vs. Chelsea - visita vs. Manchester City - visita vs. Arsenal - local vs. Newcastle - local vs. Burnley - visita vs. Fulham - local vs. Everton - visita vs. West Ham - visita vs. Brentford - local vs. Burnley - local vs. Bournemouth - visita vs. Crystal Palace - visita vs. Aston Villa - local

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