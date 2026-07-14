Publicado originalmente en SI Futbol.

La controversia en torno a la anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogun parece que continuará, en medio de informes que indican que solo una persona del comité disciplinario de la FIFA, compuesto por 18 miembros, fue la responsable de suspender la sanción al delantero de la selección estadounidense.

Balogun recibió una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina tras pisar accidentalmente el tendón de Aquiles del defensa Tarik Muharemović. La decisión del árbitro debería haberle supuesto una suspensión de un partido sin posibilidad de apelación, según las reglas de la FIFA para el torneo, dejando a la selección estadounidense sin el que probablemente era su mejor jugador para los octavos de final.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Sin embargo, el día antes del partido contra Bélgica, se reveló que la FIFA había suspendido la tarjeta roja de Balogun durante un año, lo que le permitía disputar el partido de eliminación directa. Esta fue la primera vez desde que se introdujeron las suspensiones automáticas por tarjeta roja en el Mundial de 1970 que se levantaba una durante un torneo. El jugador de 25 años fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota por 4-1 ante los Diablos Rojos.

El trascendental cambio de postura de la FIFA provocó una reacción inmediata, especialmente de la UEFA y la Real Federación Belga de Fútbol, ​​que se mostraron "asombradas" por la decisión. La indignación aumentó cuando se reveló que el presidente estadounidense Donald Trump había llamado a su amigo cercano, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en relación con la tarjeta roja.

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Pool/GettyImages

Infantino y el resto de la federación mantuvieron su postura de que la decisión había sido tomada exclusivamente por el comité disciplinario independiente del organismo, sin ninguna injerencia política. El comité optó por aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que establece que "el órgano judicial podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria".

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes”, dijo Infantino sobre esta llamada con Trump. “Así funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”.

Sin embargo, ahora se ha revelado que la decisión del comité disciplinario de la FIFA de emitir la histórica suspensión estuvo en manos de una sola persona, el presidente Mohammad al-Kamali de los Emiratos Árabes Unidos, según un informe de The Times. Los otros 17 miembros del comité no fueron consultados sobre el caso, lo que plantea aún más interrogantes sobre la gestión del caso por parte de la FIFA. Los casos importantes suelen requerir la participación de al menos tres miembros del comité para tomar una decisión.

La FIFA aún no se ha pronunciado hasta el momento.

Las consecuencias de la decisión de la FIFA



La anulación de la tarjeta roja a Balogun abrió la veda para que otros equipos hicieran peticiones similares.

Francia solicitó a la FIFA que anulara la tarjeta amarilla mostrada a su estrella, el centrocampista Michael Olise, mientras que el diputado laborista Noah Law escribió una carta pública a Infantino pidiendo la suspensión de la tarjeta roja de Jarell Quansah, de Inglaterra, citando directamente la anulación de la tarjeta de Balogun.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

"Si bien creo que fue correcto que Jarell Quansah recibiera esta tarjeta roja y que las reglas arbitrales deben aplicarse de forma coherente, creo que sería correcto aplazar su suspensión hasta después de la finalización del Mundial", decía la carta. "Sabemos que se produjo una situación similar anteriormente en la competición, cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun recibió una tarjeta roja en los dieciseisavos de final".

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, incluso bromeó diciendo que "podría ser un buen punto de partida" llamar a Trump para pedirle ayuda con la suspensión de Quansah.

"¿Dónde empieza esto y dónde termina?", Tuchel preguntó la semana pasada: "¿Podemos anular la decisión o no? ¿Qué está pasando?".

"La pregunta que hice fue: ¿dónde está el límite? No tengo respuesta. ¿Dónde termina esto? ¿Apelamos si la tarjeta amarilla no es amarilla?".