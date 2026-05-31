¿Cómo ver EEUU vs Senegal en Estados Unidos?
Estados Unidos se medirá ante Senegal este domingo 31 de mayo en el Bank of America Stadium, de Charlotte, North Carolina. Ambas escuadras tomarán el partido con gran seriedad debido a que es una de sus últimas pruebas antes del arranque del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino no ha tenido un gran año. El equipo de las Barras y las Estrellas solamente disputaron un par de amistosos en la Fecha FIFA de marzo. Ante Bélgica, los estadounidenses cayeron por marcador de 5-2, mientras que frente a Portugal el marcador fue de 2-0 en contra.
Por su parte, Senegal han disputado seis partidos este año y solo suman una derrota, y esta se dio en la final de la Copa Africana de Naciones por abandonar el terreno de juego. En sus dos duelos amistosos más recientes, los Leones de Teranga vencieron a Perú por marcador de 2-0 y a Gambia por 3-1.
Estados Unidos conforma el Grupo D, junto a Australia, Paraguay y Turquía. Todo apunta a que el cuadro de Pochettino no tendrá un día de campo en este complejo e igualado sector.
Pero la situación es incluso más compleja para Senegal. Los Leones se encuentran en el grupo I, junto a Francia, Noruega e Irak.
Las transmisiones en vivo para Estados Unidos del EEUU vs Senegal
Existen diversas opciones para poder ver en vivo el partido amistoso entre Estados Unidos y Senegal, tanto en canales de televisión como en plataformas de streaming.
El duelo se podrá ver a través de las señales de TNT, TBS, Universo y Telemundo.
En caso de las plataformas de streaming, el duelo se podrá ver por HBO Max, Peacock y Vix Premium.
El partido está programado para jugarse el domingo 31 de mayo a las 15:30 horas (ET).
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.