¿Cómo ver el All-Star Game de la MLS en TV y Streaming?

Hoy miércoles 29 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México) desde Charlotte se celebrará el MLS All-Star Game 2026, el partido anual para el que se convocan a los mejores jugadores de la Major League Soccer y la Liga MX con un total de 26 futbolistas para conformar cada equipo.

La sede del enfrentamiento será el Bank of America Stadium, la casa de Charlotte FC, con capacidad para 75.037 espectadores.

En la convocatoria de la MLS aparecen jugadores de primer nivel como: Son Heung-min y Thomas Müller que compartirán por primera ocasión este evento.

La plantilla del conjunto norteamericano también reúne a varios jugadores de MLS que fueron protagonistas del Mundial 2026. Entre ellos Matt Freese, Tim Ream, con Estados Unidos; Maxime Crépeau y Richie Laryea con Canadá, entre otros buenos elementos como: Petar Musa, Andrés Cubas, Evander, Hany Mukhtar, Carles Gil, Sam Surridge y más.

El escenario está listo. 😎

Nuestras estrellas están listas. ⭐️#HoyJugamos el #MLSAllStarGame en Charlotte. ⚽🏟️



Disfruta el MLS All-Star Game esta noche en @AppleTV. pic.twitter.com/jMVnse25fu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 29, 2026

Por su parte, la Liga MX llegará a Charlotte con una combinación de experiencia, figuras consolidadas y varios canteranos juveniles que se están abriendo camino en el campeonato mexicano de Primera División. Entre ellos estarán Carlos Acevedo, Israel Reyes, Fernando Gorriarán, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Juan Brunetta y más.

La transmisión en vivo por TV y streaming del All-Star Game MLS 2026

Our best. Their best. 🥊



Watch the MLS All-Stars vs. Liga MX All-Stars at 8pm ET on Apple TV: https://t.co/9ojkoIf5TD pic.twitter.com/R0WmikKJT1 — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026

Además de ser un partido de exhibición, el All-Star Game sirve como una competencia que, temporada tras temporada, acelera el crecimiento del fútbol en Norteamérica.

Los derechos de transmisión para ver este partido son en exclusiva por el MLS Season Pass mediante la señal de streaming de Apple TV en México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Por lo tanto, este será el único canal para sintonizar el juego en la República Mexicana y la Unión Americana.

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