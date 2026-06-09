¿Cómo ver el amistoso entre Argentina e Islandia en TV y streaming?

Argentina e Islandia se enfrentan este martes 9 de junio en lo que será el último encuentro del equipo de Scaloni antes de su debut mundialista del próximo martes 16 antes Argelia. El entrenador campeón del mundo podrá utilizar el duelo para ultimar detalles y terminar de cerrar la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.

El conjunto albiceleste viene de vencer a Honduras por 2 a 0 en el primero de los amistosos de preparación desde que llegó a su concentración en Kansas City. Lautaro Martínez y Giuliano Simeone anotaron los tantos de aquel triunfo.

Islandia, por su parte, llega tras una derrota frente a Japón por 1 a 0 en Tokio.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Alemania?

Ciudad: Auburn, Alabama

Auburn, Alabama Estadio : Jordan-Hare Stadium

: Jordan-Hare Stadium Fecha : martes 9 de junio

: martes 9 de junio Horario: 21:00 (USA), 19:00 (MEX), 03:00 (ESP) (10/6)

South Alabama v Auburn | Stew Milne/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Islandia en TV y streaming en vivo?

El amistoso entre Argentina e Islandia podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, aunque por el momento la información de transmisión confirmada se concentra principalmente en Estados Unidos. Los aficionados que quieran seguir este encuentro de preparación tendrán varias alternativas para verlo en vivo desde distintos dispositivos.

En Estados Unidos, el partido será emitido por ESPN y ESPN Deportes en televisión, mientras que Fox Soccer Plus también ofrecerá la cobertura para sus suscriptores. En cuanto a las opciones de streaming, los usuarios podrán seguir el encuentro mediante fuboTV, ESPN App, ViX y FOX One, plataformas que permitirán ver el partido en computadoras, teléfonos móviles, tablets y televisores inteligentes. De esta manera, los aficionados contarán con múltiples alternativas para no perderse ningún detalle del compromiso.

Por el momento, no hay información confirmada sobre canales de televisión o plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en México y España. En caso de que se anuncien nuevas opciones de emisión en los próximos días, se actualizarán los detalles correspondientes para cada país.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA y HBO Max México Sin información España Sin información

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