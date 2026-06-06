¿Cómo ver el amistoso entre Argentina y Honduras en TV y streaming?

Argentina ultima detalles para su presentación en la Copa del Mundo y en ese marco se enfrentará a Honduras en uno de los dos encuentros preparatorios antes del debut frente a Argelia. El equipo de LIonel Scaloni viaja desde la concentración en Kansas City hasta Texas para jugar ante la Bicolor en lo que será el cuarto enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones.

¿A qué hora se juega el Argentina vs Honduras?

El partido se disputará este sábado 6 de junio en la primera de las dos fechas FIFA antes del inicio del Mundial.

Ciudad : College Station, Texas

: College Station, Texas Estadio : Kyle Field

: Kyle Field Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (07/06)

Cómo ver el Argentina vs Honduras en TV y streaming en vivo

El encuentro podrá seguirse a través de distintas señales deportivas y plataformas de streaming que ofrecerán la transmisión de este amistoso internacional entre Argentina y Honduras.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por ESPN Deportes, fuboTV y la ESPN App, con opciones tanto para televisión como para dispositivos móviles y computadoras.

En México, por el momento no hay información confirmada sobre canales o plataformas que transmitirán el encuentro. En España, el compromiso podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone, servicios que ofrecerán la cobertura completa del partido de la Albiceleste ante la selección hondureña.

País Canal TV y Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App México Sin información España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone

Argentina Training Camp | Jamie Squire/GettyImages

¿Cómo llega Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni ya se encuentra en su concentración de Kansas City y viajará a Texas especialmente para disputar el amistoso. Tras haber ganado las Eliminatorias Sudamericanas, sus últimos compromisos fueron victorias ante rivales de menor jerarquía (2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia). Ha ganado nueve de sus últimos once partidos, registrando solo una derrota (ante Ecuador en Quito) y un empate (frenre a Colombia en el Monumental).

De cara a este compromiso la principal novedad pasa por el estado físico de varias figuras. Lionel Messi realizó trabajos con el grupo, pero arrastra una molestia muscular y será ser preservado para llegar en plenitud al debut mundialista. Tampoco estarán Emiliano Martínez, quien se recupera de una pequeña fractura en una mano, ni Julián Álvarez, con problemas en uno de sus tobillos. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nicolás Paz han trabajado de manera diferenciada y se espera que evolucionen favorablemente para incluirlos en la lista definitiva.