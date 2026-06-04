¿Cómo ver el amistoso entre España e Irak en TV y streaming?

Antes de viajar a México para enfrentar a Perú en su último encuentro de preparación para el Mundial, España se prepara para recibir a Irak en el Estadio Riazor de Coruña. La Roja se medirá con el conjunto asiático en un partido que le servirá a Luis de la Fuente para probar jugadores e ir sacando conclusiones de cara al debut ante Cabo Verde.

¿A qué hora se juega el España vs Irak?

El partido se disputará este jueves 4 de junio y será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones luego del triunfo español en la Copa Confederaciones 2009.

Sede : Riazor, La Coruña, España

: Riazor, La Coruña, España Fecha : jueves 4 de junio de 2026

: jueves 4 de junio de 2026 Horario : 15:00 ET (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 ET (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Florian Badstubner (Alemania)

RC Deportivo La Coruna v UD Las Palmas - LaLiga Hypermotion | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el España vs Irak en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de distintas plataformas de televisión y streaming que ofrecerán la cobertura del amistoso internacional entre España e Irak.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el partido mediante fuboTV, ViX y Fubo Sports Network 4, opciones que transmitirán el encuentro tanto en directo como a través de sus servicios digitales.

En México, por el momento no hay señales ni plataformas con derechos de transmisión confirmados para este compromiso. En España, en cambio, el duelo estará disponible por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y TDP Play, que ofrecerán la cobertura completa del partido.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FuboTV, ViX, Fubo Sports Network 4 México - España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

¿Cómo llega España?

FBL-WC-2026-ESP-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El presente del conjunto español es alentador. España llega como vigente campeona de Europa tras la conquista en Alemania 2024 y completó una sólida fase de clasificación para el Mundial 2026, terminando en el primer lugar de su grupo por delante de Turquía, Georgia y Bulgaria.

Solo perdió uno de sus últimos 28 partidos internacionales en todas las competiciones, una derrota que se produjo en la final de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal en la tanda de penales. Antes de viajar a México para medirse con Perú en el segundo amistoso de la ventana FIFA, disputará este partido frente a Irak buscando prolongar una racha de 16 encuentros sin perder como local.

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