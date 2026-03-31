¿Cómo ver el amistoso entre España y Egipto en TV y streaming?

España cerrará este martes su participación en el parón internacional de marzo, con el objetivo claro de conseguir el Mundial 2026 para sumar su segunda estrella. En ese marco, jugará el segundo amistoso de esta fecha FIFA ante Egipto.

¿A qué hora se juega el España vs Egipto?

El partido se disputará este martes 31 de marzo, a modo de cierre del primer parón de selecciones del 2026.

Sede : RCDE Stadium, Barcelona, España

: RCDE Stadium, Barcelona, España Fecha : martes 31 de marzo de 2026

: martes 31 de marzo de 2026 Horario: 14:00 ET (Estados Unidos), 15:00 (México), 21:00 (España)

RCD Espanyol de Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Cómo ver el España vs Egipto en TV y streaming en vivo

El público de los Estados Unidos podrá disfrutar de este partido en la pantalla de FuboTV y ViX, ambas propuestas online.

Por su parte, en España podrá verse en TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ o fuboTV España, siendo esta última la opción de streaming. En México estará disponible en Sky Sports y Sky+.

Training Session Of Spain Team - International Friendly | Europa Press Sports/GettyImages

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FuboTV o ViX México Sky Sports o Sky+ España TVE La 1, RTVE Play

¿Cómo llega España?

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

El equipo de Luis de la Fuente le ganó con autoridad a Serbia (3-0) el pasado jueves en el Estadio de la Cerámica y buscarán cerrar el parón internacional de marzo con una sonrisa enfrentándose a Egipto, escuadra también clasificada a la Copa del Mundo venidera.

"Estamos jugando el Mundial. Estoy excitadísimo. Con ganas de cumplir días y días y acercarnos bien a la cita. De esta lista no van a ir los 27 y seguro que entran muchos buenos", analizó el entrenador sobre la difícil tarea que tendrá de cara al corte final para el Mundial.

"Priorizamos la salud del futbolista. Tenemos una gran responsabilidad. Tienen que jugar los que sean los mejores en cada momento. Protegeremos a Lamine como a los otros. Todos son iguales", dijo respecto a Lamine Yamal. Cabe destacar que el FC Barcelona pidió un cuidado especial para su figura tras la lesión de Raphinha con Brasil.

"El ambiente es excepcional, somos unos privilegiados por tener este grupo y por otros jugadores que no pueden venir, pero vamos a ver cómo se desarrollan los partidos. Daremos la oportunidad a jugadores que ya han vivido estas experiencias y vamos a ver cómo manejamos los partidos sin regalar nada a nadie. Nosotros ya estamos jugando el Mundial", concluyó.

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