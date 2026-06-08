¿Cómo ver el amistoso entre España y Perú en TV y streaming?

España y Perú protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada del lunes 8 de junio. Para los europeos, el encuentro representa la última prueba antes de su debut mundialista del lunes 15 ante Cabo Verde, mientras que para los sudamericanos, la posibilidad de medirse ante uno de los candidatos al título en pleno proceso de renovación tras no clasificar a la máxima cita.

España viene de igualar ante Irak por 1 a 1 en La Coruña en lo que fue la despedida del equipo del público español. Perú, por su parte, viene de vencer a Haití en el Nu Stadium de Miami.

¿A qué hora se juega el España vs Perú?

Será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones. Los otres tres, todos en partidos amistosos, fueron triunfos de La Roja.

Ciudad : Puebla, México

: Puebla, México Estadio : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (9/6)

22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (9/6) Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México)

Puebla v Cruz Azul - Torneo Clausura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿Cómo ver el España vs Perú en TV y streaming en vivo?

El amistoso entre España y Perú podrá seguirse a través de distintas opciones de televisión y streaming, especialmente en España y México, donde ya están confirmadas las plataformas encargadas de la transmisión. Este encuentro servirá como una de las últimas pruebas para ambas selecciones antes de sus próximos compromisos oficiales, por lo que se espera una amplia cobertura mediática.

En España, los aficionados podrán ver el partido por televisión abierta a través de TVE La 1. Quienes prefieran seguirlo por internet tendrán disponibles las plataformas RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España, que ofrecerán la señal en directo desde distintos dispositivos.

En México, la transmisión estará a cargo de ESPN México en televisión, mientras que la opción de streaming será Disney+ Premium México. Por el momento, no hay información confirmada sobre canales o plataformas que emitirán el encuentro en Estados Unidos.

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos - México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

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