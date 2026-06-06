¿Cómo ver el amistoso entre Estados Unidos y Alemania en TV y streaming?

Con las expectativas en lo más alto, una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo 2026 tendrá una verdadera prueba frente a Alemania en lo que será el último encuentro de preparación. Tanto Estados Unidos como la selección de Julian Nagelsmann afrontarán su último test antes del estreno mundialista.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras después dos años y medio. El último antecedente data del 14 de octubre de 2023, cuando en un amistoso internacional disputado en Connecticut, los europeos se impusieron por 3 a 1 con tantos de Gundogan, Fullkrug y Musiala. Christian Pulisic, quien posiblemente se encuentre entre los titulares de Pochettino este sábado, había abierto la cuenta.

La USMNT deberá levantar la vara si quiere salir airoso de este duelo y hacer una buena campaña mundialista. Si bien viene de vencer a Senegal por 3 a 2, antes de su triunfo había caído ante Portugal y Bélgica en la ventana de marzo. Las dudas defensivas siguen siendo la principal falencia de los dueños de casa.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Alemania?

Ciudad: Chicago, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos Estadio : Soldier Field

: Soldier Field Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Horario: 14:30 (USA), 12:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Carolina Panthers v Chicago Bears | Quinn Harris/GettyImages

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Alemania en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de diversas señales de televisión, plataformas de streaming y servicios de radio que ofrecerán la cobertura completa de este atractivo amistoso internacional.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el partido por Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA y HBO Max. Además, quienes prefieran seguir las incidencias por radio tendrán disponibles las transmisiones de Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso será transmitido por ESPN México y Disney+ Premium México. Mientras tanto, en España podrá seguirse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone, plataformas que ofrecerán la cobertura completa de este interesante enfrentamiento.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports, Futbol de Primera México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone