¿Cómo ver el amistoso entre Portugal y Nigeria en TV y streaming?

Portugal y Nigeria se enfrentan este miércoles 10 de junio en la ciudad de Leiria en el marco de un amistoso internacional previo al comienzo de la Copa del Mundo 2026. El conjunto luso disputará su último compromiso antes de su estreno en el certamen ante la República Democrática del Congo previsto para el martes 17 de junio.

Jugando con una gran mayoría de titulares, el equipo dirigido por Roberto Martínez venció a Chile por 2 a 1 el último sábado con tantos de Goncalo Guedes y Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo fue titular en aquel encuentro y se espera que vuelva a serlo ante los africanos.

Nigeria, por su parte, igualó 2 a 2 llega tras golear a Jamaica por 3 a 0 y empatar 2 a 2 con Polonia. Al igual que en Qatar 2022, no logró la clasificación a la máxima cita.

¿A qué hora juegan Portugal vs Nigeria?

Ciudad: Leiria, Portugal

Leiria, Portugal Estadio : Dr. Magalhães Pessoa

: Dr. Magalhães Pessoa Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Horario: 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 21:45 ESP

Portugal v Chile - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

¿Cómo ver el Portugal vs Nigeria en TV y streaming en vivo?

El amistoso entre Portugal y Nigeria podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, con opciones confirmadas principalmente para los aficionados de Estados Unidos y México.

En Estados Unidos el partido será transmitido por Fox Soccer Plus para quienes cuenten con acceso a este canal especializado en fútbol internacional. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante plataformas de streaming como fuboTV, ViX y FOX One, que permitirán ver el compromiso en dispositivos móviles, computadoras, tablets y televisores inteligentes. Estas opciones ofrecen flexibilidad para seguir el partido desde cualquier lugar.

En México, la cobertura estará a cargo de Sky Sports México en televisión. También habrá alternativas digitales a través de Sky+ e izzi, servicios que permitirán acceder a la transmisión en vivo desde diferentes dispositivos.

Por el momento, no hay información confirmada sobre canales o plataformas que emitirán el encuentro en España.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Sin información

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