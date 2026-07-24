¿Cómo ver el Atlante vs América en streaming y TV?

El Atlante regresó a primera división después de descender en el torneo Clausura 2014. Los Potros de Hierro debutaron con una derrota ante el Necaxa por marcador de 3-1 y todo apunta a que tendrán una temporada complicada. El conjunto azulgrana tiene la plantilla más modesta de toda la Liga MX y no ha sumado grandes refuerzos, salvo a David Ospina.

En la segunda jornada del certamen, los Potros se medirán ante el Club América, uno de los equipos más valiosos de la competencia y con una de las plantillas más completas. En sus cinco duelos más recientes en la Liga MX, las Águilas registran cuatro victorias y apenas un empate ante los atlantistas.

Este viernes 24 de julio, ambas escuadras se medirán en el Estadio Azteca en un enfrentamiento cuya balanza parece totalmente inclinada a favor de los azulcremas. ¿El cuadro dirigido por Miguel 'Piojo' Herrera será capaz de rescatar algún punto ante el América?

Necaxa v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A continuación te contamos cómo puedes seguir las acciones de este duelo en directo.

Así puedes ver el Atlante vs América en EEUU

Existen un par de alternativas para poder ver en vivo el choque entre el Atlante y el América, correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido se podrá ver en Estados Unidos a través de la cadena TUDN y por medio de la plataforma de streaming Vix Premium.

El arranque del encuentro está programado para las 23:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.

America v Atlante - Clausura 2014 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

El último duelo entre el Atlante y el América se registró en febrero de 2014 y terminó 1-0 a favor de las Águilas. El gol fue obra de Rubens Sambueza. Los Potros descendieron a segunda división al final de este certamen y tardaron más de 12 años en regresar al máximo circuito, tras comprar la franquicia del Mazatlán FC.

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