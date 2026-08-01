¿Cómo ver el Atlas vs Monterrey en TV y streaming?

Este fin de semana tendremos la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX previo al comienzo de las acciones en la Leagues Cup 2026 que harán tener un parón de dos semanas en el campeonato mexicano de Primera División.

El Club de Fútbol Monterrey sostendrán un duelo en calidad de visitantes ante el Atlas FC que será el anfitrión desde el Estadio Jalisco este sábado 1 de agosto a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Los rojinegros recibirán al conjunto de la Sultana del Norte en la correspondiente Fecha 3, ambos clubes llegan con el objetivo de sumar de a tres antes de participar en la Leagues Cup.

La Pandilla viene de haber caido en su visita a Aguscalientes por 2-1 en donde también sufrieron la expulsión de Stefan Medina en apenas el minuto 20 del partido. Mientras que, el conjunto atlista sacó una victoria en calidad de visitantes en la Comarca Lagunera por la mínima diferencia.

‘AGRADECIDO Y CON MUCHAS GANAS DE ESTAR EN EL EQUIPO’ 😎🤙🏼



Juan José Sánchez Purata ya llegó a suelo tapatío para firmar con Atlas desde Tigres (préstamo con opción de compra); eso sí, con la respectiva escala para los exámenes médicos de rigor ✍️ 🦊 .@FernandoLaraTV 🎥… pic.twitter.com/rH3bzZMdf9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 28, 2026

En la semana los tapatío sumaron un refuerzo más, se trata de Juan José Purata en un esfuerzo más por consolidarse dentro del fútbol mexicano. Por su parte, la Pandilla tendrá casi equipo completo salvo la ausencia por lesión de Erick Aguirre y la de Iker Fimbres que acudió al MLS All-Star Game 2026.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Atlas vs Monterrey

Los derechos de transmisión para ver los encuentros de local del Atlas FC mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de dos canales de streaming y televisión en México y dos en Estados Unidos.

Por lo tanto, a continuación, indicamos dónde sintonizar este compromiso como local de los Zorros desde la República Mexicana o la Unión Americana en las diferentes señales.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México Canal 5 y TUDN