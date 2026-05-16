¿Cómo ver el Chivas vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Los dirigidos por Gabriel Milito dieron una gran sorpresa al eliminar al Club Tigres UANL en los cuartos de final y es que hay recordar que tienen que afrontar esta Liguilla sin seis titulares (cinco llamados a selección mexicana y uno lesionado): Daniel Aguirre fuera por lesión y Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González concentrados con el combinado azteca rumbo al Mundial 2026

A mitad de semana disputaron la ida de semifinales frente al Club de Fútbol Cruz Azul desde el Estadio Banorte y nuevamente fue un partido muy disputado, pero que dejó con todo para definirse en la vuelta en territorio tapatío.

El capítulo uno finalizó en empate a dos anotaciones y con ello, el Rebaño Sagrado sigue teniendo ventaja y en caso de mantenerse en empate global serán ellos quienes avancen a la gran final por su mejor posición en la tabla general tras haber sido sublíderes (la Máquina Celeste fue el tercero mejor ubicado).

Por lo tanto, afrontarán la vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa, pero no en el Akron si no en el Jalisco entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club de Fútbol Cruz Azul. El enfrentamiento comenzará a las 21:07 horas (Estados Unido) y 19:07 horas (México).

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

La transmisión de Chivas en Estados Unidos | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Las transmisiones de los juegos de local del Club Deportivo Guadalajara son emitidas en exclusiva por Amazon Prime Video en su plataforma de streaming, por lo que se omiten las señales de televisión restringida y abierta.

A diferencia de que en los Estados Unidos los seguidores pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming con algunas emisiones televisivas.

Canales: Telemundo y UNIVERSO.

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo y Peacock.

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