¿Cómo ver el Cruz Azul vs LAFC en Estados Unidos?

Cruz Azul atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. La Máquina Celeste suma cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX y cayó por marcador de 3-0 ante el LAFC en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón necesita prácticamente de un milagro para tratar de darle la vuelta a un resultado que parece lapidario.

El duelo entre los cementeros y los Black & Gold está programado para jugarse el martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Cruz Azul tendrá que firmar un partido perfecto para tener alguna posibilidad de remontarle al cuadro angelino y avanzar a la siguiente fase de la Concachampions.

HOY JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA 🚂



A DARLE LA VUELTA. JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/ZcA6GBUzpp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 14, 2026

Sin embargo, esta no será tarea fácil. El LAFC se encuentra en plena forma y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS). En siete jornadas, el equipo dirigido por Marc Dos Santos suma cinco victorias, un empate y solamente una derrota. La plantilla angelina cuenta con grandes figuras como Heung-min Son, Denis Bouanga y Hugo Lloris.

Para colmo de males, Larcamón no podrá contar con Jesús Orozco Chiquete, quien se perderá lo que resta de la campaña, y Nicolás Ibáñez, quien salió lesionado durante el duelo entre la Máquina Celeste y América el pasado fin de semana.

¿En dónde será la transmisión en vivo del Cruz Azul vs LAFC para Estados Unidos?

En México, este importante duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y LAFC se podrá ver a través de FOX ONE y Fox.

En la Unión Americana existen diversas alternativas para ver el encuentro. La cita es el martes 14 de abril a las 21:00 horas (ET).

Los Angeles Football Club v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Kevork Djansezian/GettyImages

A continuación te presentamos las alternativas para ver este encuentro en directo si vives en Estados Unidos.

Canales: TUDN USA, FOX SPORTS 1 Y 2

Streaming: CONCACAF GO, VIX PREMIUM, FUBO SPORTS