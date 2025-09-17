¿Cómo ver el Liverpool vs Atlético de Madrid de la jornada 1 de la Champions League desde Estados Unidos?

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 arranca con uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada: Liverpool vs Atlético de Madrid, un choque cargado de historia reciente, intensidad y mucha expectación. El duelo se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 21:00 hora peninsular española (15:00 ET / 12:00 PT) en Anfield, y los aficionados en Estados Unidos ya tienen aseguradas varias alternativas para no perderse ni un minuto de la acción.

En territorio estadounidense, los derechos televisivos de la Champions League están en manos de CBS Sports, lo que significa que la opción principal para seguir el partido será a través de Paramount+. Esta plataforma de streaming ofrecerá el encuentro en vivo y en exclusiva en inglés, con cobertura previa y análisis posterior al pitido final. Paramount+ se ha consolidado como la casa de las competiciones europeas en EE.UU., y este Liverpool vs Atlético promete ser uno de los partidos más seguidos en la jornada inaugural.

Liverpool FC v Atletico Madrid: Group B - UEFA Champions League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Para la audiencia hispanohablante, la mejor alternativa será DAZN, que transmite partidos seleccionados de la Champions League en español dentro de su programación para Estados Unidos. La compañía ha apostado por ofrecer narraciones y análisis enfocados al público latino, que en este tipo de encuentros suele tener un gran interés por la presencia del Atlético de Madrid y sus figuras internacionales.

Además de estas dos opciones principales, algunos encuentros de la competición suelen emitirse en la cadena CBS Sports Network, aunque la cobertura depende de la programación semanal. Por ello, lo más recomendable para los seguidores es suscribirse a Paramount+ o consultar la oferta de DAZN para asegurarse de acceder al choque en directo.

En definitiva, los aficionados del Liverpool y del Atlético en Estados Unidos podrán disfrutar de un partido que promete emociones fuertes, con dos estilos de juego contrastados y la tensión propia de una competición donde cada punto puede marcar la diferencia en el camino hacia la clasificación.

