¿Cómo ver el México vs Portugal en Estados Unidos?

La selección mexicana de futbol comenzará su camino de cara al Mundial 2026, en donde serán uno de los tres anfitriones, en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Bajo este contexto, recibirán, en el estadio Banorte, este sábado 28 de marzo, a su similar de Portugal, en el escenario de la reinauguración del también llamado Coloso de Santa Úrsula, que sufrió una gran renovación para la justa veraniega.

El historial favorece a la selección de Portugal

Estas escuadras se han visto pocas veces las caras en su historial. De hecho han sido cinco los enfrentamientos, en los cuales los lusitanos han salido victoriosos en cuatro ocasiones, mientras que la suerte no ha sonreído para los aztecas, quienes solo han logrado rescatar un empate en la fase de grupos de la Copa Confederaciones.

Ha trascendido en los últimos días que los dirigidos por Ricardo Martínez no viajarán directo de Europa a Ciudad de México, sino que harán una escala días antes a Cancún, Quintana Roo para preparar este duelo, volando a la sede del encuentro un día antes para buscar adaptación a la altura y será hasta el día del duelo que conocerán la nueva cancha del estadio.

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



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* Publicidad para México pic.twitter.com/DwoVuhLuk7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

¿Cómo ver el encuentro en los Estados Unidos?

Si deseas ver este duelo entre mexicanos y portugueses pero te encuentras en territorio norteamericano, existen varias opciones para ti. Vía cualquier sistema de televisión de paga podrá ser visto por la señal de TUDN, Fox Deportes y Univisión.

Mientras que por streaming lo podrán disfrutar a través de fubotv que es una plataforma internacional donde se transmiten partidos de futbol de todas las ligas, además de las ya conocidas como Vix+, Fox One y TUDN.com.

Canales : TUDN, Fox Deportes y Univisión

: TUDN, Fox Deportes y Univisión Streaming: fuboTV, TUDN.com, Fox One y Vix+

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