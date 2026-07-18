¿Cómo ver el Monterrey vs Santos Laguna en TV y streaming?

Después de dos meses de vacaciones y previo s la final de la Copa del Mundo 2026, la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX iniciará este fin de semana desde el Estadio BBVA este sábado 18 de julio a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Santos Laguna en la correspondiente Jornada 1, luego de un semestre pasado para el olvido en donde ambos clubes quedaron fuera de la Liguilla, tras un pésimo desempeño futbolístico, de hecho, el cuadro de la Laguna arrastra varios torneos con un terrible desempeño.

¡Regresamos a Casa! 👊🏼🏟️ Este sábado nos vemos en el BBVA para alentar a La Pandilla. 💙🤍



🆚 Santos Laguna

⌚ 19:00

🏟️ Estadio BBVA



¡Vamos, Rayados!🔥 @HEB_mexico pic.twitter.com/3McsNEsCp4 — Rayados (@Rayados) July 14, 2026

Por lo tanto, buscan recuperar la confianza de su afición y dejar atrás los malos resultados que han tenido en los últimos tiempos.

El conjunto de la Pandilla contrató a Matías Almeyda en la dirección técnica y al delantero uruguayo Diego Rossi para reforzar al plantel de cara al próximo torneo.

Por si fuera poco, Rayados sigue negociando con Chicago Fire para conseguir el pase del delantero, Hugo Cuypers que acaba contrato a finales de este año, el costo rondaría los 8 millones de dólares.

Mientras, los Guerreros estarán de vuelta, ahora bajo la batuta de Renato Paiva, quien tomó las riendas del equipo con la consigna de regresar al protagonismo.

Además, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Joshua Mancha, Eduardo Aguirre y Diego González son los seis elementos que se incorporan y se reportan listos para la primera jornada.

Las transmisiones de vivo para ver el Monterrey vs Santos Laguna

Los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Club de Fútbol Monterrey mediante la señal de televisión y streaming está a cargo de un canal de streaming y televisión en México y Estados Unidos.

De esa manera, te decimos en dónde sintonizar este encuentro ya sea por Estados Unidos o México.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Mexico