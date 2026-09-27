¿Cómo ver el Necaxa vs América en TV y streaming?

El Club América viene de cuatro partidos consecutivos sin ganar, no gana desde la Jornada 6 y desde entonces tiene tres empates y una derrota entre la Leagues Cup 2026 y el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por lo que este fin de semana visita el Estadio Victoria del Club Necaxa en la Jornada 10 este domingo 27 de septiembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México).

El conjunto azulcrema se mantiene como tercer lugar del fútbol mexicano (tiene un juego pendiente) y vienen de empatar en el Clásico Nacional 2-2 ante el Rebaño Sagrado para ubicarse terceros con 17 unidades en la clasificación.

Mientras que, el cuadro hidrocálido es décimo quinto con apenas ocho puntos y no ganan en liga desde la Fecha 2, es decir, siete partidos sin sumar de a tres unidades.

Este podría ser un buen momento para que el cuadro de Aguascalientes pudiera dar una sorpresa dado que el cuadro capitalino tendrá varias bajas por convocatorias en la Fecha FIFA.

En el historial reciente, la tendencia ha sido muy equilibrada a la igualdad, con un triunfo para cada equipo y tres empates en los últimos cinco partidos.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del América vs Necaxa

La transmisión de Necaxa vs América | Hector Vivas/GettyImages

El enfrentamiento será en territorio de los Rayos y los derechos de transmisión para ver el juego de local de Necaxa es a través de la señal de televisión y streaming los posee una señal en México y de igual manera, una señal en Estados Unidos.

Por lo tanto, les dejamos el canal y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el encuentro.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes y FOX One México FOX One y FOX+