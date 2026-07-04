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Sports Illustrated

¿Cómo ver el Paraguay vs Francia en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica?

Los equipos de Gustavo Alfaro y Didier Deschamps se medirán en octavos de final del Mundial 2026
Benjamín Guerra|
Las transmisiones de Paraguay vs Francia
Las transmisiones de Paraguay vs Francia | DeFodi Images/GettyImages

La selección de Paraguay hizo historia y eliminó por penales a la selección de Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido emocionante de 120 minutos en el Estadio Boston.

El cuadro guaraní se cruzará en los octavos de final a la selección de Francia, luego de haber goleado y eliminado sin inconvenientes 3-0 a la selección de Suecia.

Desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey los galos vapulearon con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola en un triunfo que pudo haber sido mucho más amplio.

Paraguay se medirá ante Francia el sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

Con sus dos anotaciones, Kylian Mbappé ha marcado 10 goles en fases de eliminación directa de la Copa Mundial, un récord histórico del torneo.

Además, en el presente torneo es líder de goleo junto a Lionel Messi con seis anotaciones. Y en total registra 18 goles 18 partidos mundialistas.

Las transmisiones de vivo para ver Paraguay vs Francia

Manu Kone, Aurelien Tchouameni
Las transmisiones del Paraguay vs Francia | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

En cada país los derechos de transmisión de los partidos mundialistas cuentan con diferentes señales de televisión y streaming.

A continuación, indicamos dónde sintonizar este encuentro en Estados Unidos, México, España y el resto de países de Latinoamérica.

Países

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One

México

ViX México Pase Mundial

España

DAZN Spain

Argentina

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+

Bolivia

Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil

Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Chile

DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+

Colombia

DIRECTV Sports Colombia, DGO y Paramount+

Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+

Paraguay

GEN, Trece, POPU TV

Perú

DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+

Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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