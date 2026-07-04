¿Cómo ver el Paraguay vs Francia en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica?

La selección de Paraguay hizo historia y eliminó por penales a la selección de Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido emocionante de 120 minutos en el Estadio Boston.

El cuadro guaraní se cruzará en los octavos de final a la selección de Francia, luego de haber goleado y eliminado sin inconvenientes 3-0 a la selección de Suecia.

Desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey los galos vapulearon con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola en un triunfo que pudo haber sido mucho más amplio.

Paraguay se medirá ante Francia el sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

Con sus dos anotaciones, Kylian Mbappé ha marcado 10 goles en fases de eliminación directa de la Copa Mundial, un récord histórico del torneo.

Además, en el presente torneo es líder de goleo junto a Lionel Messi con seis anotaciones. Y en total registra 18 goles 18 partidos mundialistas.

Las transmisiones de vivo para ver Paraguay vs Francia

Las transmisiones del Paraguay vs Francia | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

En cada país los derechos de transmisión de los partidos mundialistas cuentan con diferentes señales de televisión y streaming.

A continuación, indicamos dónde sintonizar este encuentro en Estados Unidos, México, España y el resto de países de Latinoamérica.

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