¿Cómo ver el partido Barcelona vs Feyenoord en TV y streaming?
Comienza el sueño del Barcelona en la Champions League 2026/27. Este miércoles, los dirigidos por Hansi Flick recibirán al Feyenoord de Países Bajos por la fecha 1 del torneo europeo y buscarán quedarse con los tres puntos en el Camp Nou. Los culés llegan después de golear 5-0 al Valencia por LaLiga y de acumular 17 goles en cuatro partidos.
Los neerlandeses, por su parte, también vienen de ganar en la Eredivisie y vuelven a la competición luego de disputar la Europa League el año pasado. De esta forma, los azulgranas buscarán comenzar con el pie derecho y avanzar en la fase de liga partido a partido, como dijo el DT, con victorias que puedan facilitar ese proceso.
¿A qué hora se juega el Barcelona vs Feyenoord?
Ciudad: Barcelona, España
Estadio: Camp Nou
Fecha: miércoles 9 de septiembre
Hora: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP
Árbitro: Sven Jablonski (GER)
Cómo ver el Barcelona vs Feyenoord en TV y streaming en vivo
Flick reconoció que levantar la Champions es uno de los grandes objetivos del Barça esta temporada, aunque pidió ir paso a paso durante el torneo. "Creo que al final los grandes clubes sueñan con esto. Tenemos calidad para ganarla, pero el camino es largo", expresó el técnico antes del estreno.
Para este primer compromiso no estará Eric García, quien debe cumplir una sanción por la roja que vio contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions pasada, independientemente de la fractura nasal que sufrió contra el Valencia. Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Roony Bardghji también figuran entre las ausencias reportadas.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ViX y Paramount+.
En México, la transmisión estará a cargo de FOX One.
Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ViX, Paramount+
México
FOX One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.