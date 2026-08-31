¿Cómo ver el partido Barcelona vs Rayo Vallecano en TV y streaming?

El Barcelona y el Rayo Vallecano se ven las caras este lunes 31 de agosto en el Camp Nou por la tercera fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto azulgrana quiere continuar con su gran comienzo de temporada ante un Rayo que necesita sumar para empezar a alejarse de una situación deportiva e institucional que se ha complicado en las primeras jornadas.

El equipo de Flick llega al encuentro con puntaje perfecto después de sus dos primeras presentaciones. Goleó 5-0 a Elche como visitante en su debut y luego volvió a ganar en la semana, esta vez por 2-0 ante Athletic Club en el Camp Nou.

El Rayo Vallecano, por su parte, todavía no pudo ganar. Perdió ante Sevilla en la primera fecha y luego empató 1-1 con Alavés en Butarque, donde está ejerciendo como local debido a que no puede utilizar su estadio. A este irregular comienzo se suma una complicada situación institucional, que agrega presión al equipo antes de visitar al vigente campeón.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Rayo Vallecano?



Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: Francisco Jose Hernandez Hernandez

Spotify Camp Nou | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Barcelona vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano. Las opciones disponibles dependen de cada territorio y contemplan plataformas de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse en español a través de ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá una alternativa de streaming para ver el encuentro en directo. Además, los suscriptores de fuboTV podrán acceder a la transmisión y ESPN App permitirá seguir el compromiso mediante sus dispositivos compatibles.

En México, los aficionados podrán seguir el Barcelona vs Rayo Vallecano a través de Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ también ofrecerá la posibilidad de disfrutar del partido mediante streaming, mientras que izzi completa las opciones disponibles para el público mexicano.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain y DAZN LaLiga. Los usuarios de Movistar+ también podrán seguir el partido en directo, al igual que quienes tengan acceso a LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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