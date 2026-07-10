¿Cómo ver el partido Bélgica vs España en TV y streaming?

España y Bélgica se enfrentan hoy viernes 10 de julio con un mismo objetivo: quedar entre los mejores cuatro del mundo. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario en el que ambas selecciones intenten dar un nuevo paso en esta Copa del Mundo 2026.

La Roja es la gran candidata a quedarse con el pasaje a la próxima instancia. Después de una fase de grupos en la que estuvo lejos de mostrar su mejor versión, diferente fue la historia en instancias definitoras. Dominó y goleó a Austria con un implacable 3-0 y venció por la mínima a un rival de enorme jerarquía como lo es Portugal gracias al agónico tanto de Mikel Merino.

Bélgica también fue de menor a mayor en este Mundial. Líder de su zona pero sin sobrarle nada, remontó de forma épica el cruce de 16vos de final ante Senegal cuando estaba dos goles abajo y con menos de 5' para el final. Ya en 8vos, se sacó de encima a Estados Unidos con su mejor actuación del certamen.

¿A qué hora se juega Bélgica vs España por los cuartos de final del Mundial 2026?

Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Fecha : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Cómo ver Bélgica vs España en TV y streaming en vivo

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán varias alternativas para seguir este atractivo compromiso del Mundial 2026, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat, con cobertura en directo del choque.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat

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