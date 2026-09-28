¿Cómo ver el partido Bélgica vs Francia en TV y streaming?

Las selecciones de Bélgica y Francia se enfrentarán este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha de la Nations League Liga A, Grupo 4. En el Stade Roi Baudouin de Bruselas, los Diablos Rojos recibirán al conjunto francés en un duelo entre dos selecciones que comenzaron el certamen con triunfos.

Francia inició su participación con un triunfo 1-0 ante Turquía gracias a un solitario gol de Kylian Mbappé. La mala noticia fue que el capitán sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante esa misma acción y no estará disponible. Zinedine Zidane deberá afrontar así su segundo partido al frente de Les Bleus sin su principal figura.

Bélgica, en tanto, debutó con una importante victoria 2-0 sobre Italia como visitante, con goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio. El triunfo marcó el estreno de Mark van Bommel como entrenador tras la salida de Rudi García.

¿A qué hora se juega Bélgica vs Francia?

Ciudad: Bruselas, Bélgica

Estadio: Stade Roi Baudouin

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Rade Obrenović (Eslovenia)

Stade Roi Baudouin | Alex Bierens de Haan/GettyImages

¿Cómo ver el Bélgica vs Francia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Bélgica y Francia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Sports 2, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán alternativas para seguir la transmisión mediante streaming. Además, FOX One permitirá acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ ofrecerá la posibilidad de disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura en directo del partido correspondiente a la segunda jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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