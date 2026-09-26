Se incrementa la preocupación en el Real Madrid. Kylian Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el triunfo 1-0 de Francia contra Turquía por la Nations League y regresará a la capital española para someterse a pruebas médicas. La Federación Francesa de Fútbol confirmó una lesión tendinosa y descartó al delantero para el resto de la concentración.

El problema apareció en la misma jugada en la que Mbappé convirtió el tanto de la victoria y el primero de la era de Zinedine Zidane al mando de les Bleus. El goleador recibió cerca del área, preparó el remate con la pierna derecha y sintió una molestia en la rodilla izquierda, utilizada como apoyo durante el disparo.

Mbappé intentó seguir después de recibir atención médica y, de hecho, regresó al campo de juego y probó con una carrera, pero rápidamente volvió a caer al césped y pidió el cambio. Abandonó el partido en el minuto 58 con dificultades para caminar y Désiré Doué ingresó en su lugar.

Zidane habló sobre el estado de su capitán una vez finalizado el encuentro y reconoció su preocupación por lo ocurrido. "Por desgracia, la lesión de Mbappé no va bien. No vamos a correr riesgos. Ha sufrido una hiperextensión en la rodilla. No es precisamente un buen indicio para que pueda seguir jugando", dijo.

Poco después llegó el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol sobre la extensión de la molestia. "Mbappé se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria y sufre una lesión tendinosa. Volverá a Madrid para recibir tratamiento", confirmó la entidad.

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

Por este motivo, el delantero no va a estar disponible para los próximos compromisos de Francia contra Bélgica e Italia y ahora va a ser su club el encargado de evaluarlo. El Merengue tiene previsto realizarle pruebas este sábado para determinar el alcance de la lesión y establecer los pasos a seguir en su recuperación.

La preocupación, más que nada, está vinculada con la zona afectada porque Mbappé ya tuvo problemas en la rodilla izquierda durante la temporada pasada y tuvo que parar en dos oportunidades.

El calendario del Madrid tiene en lo inmediato al Villarreal el 10 de octubre y cuatro días después la Roma por la Champions League. El 25 de octubre llegará el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou.