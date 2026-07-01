¿Cómo ver el partido Bélgica vs Senegal en TV y streaming?

El Mundial 2026 arrancó su etapa de eliminación directa lleno de sorpresas, como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay y la salida de Países Bajos tras perder contra Marruecos por penales.

En la continuidad de la actividad, uno de los partidos más impredecibles es el que protagonizarán Bélgica y Senegal en el Lumen Field de Seattle. El ganador de este encuentro irá contra quien supere la eliminatoria entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Robert Cianflone/GettyImages

Bélgica integró el grupo G e hizo su debut ante Egipto, con un llamativo empate a uno. En la segunda jornada igualaron sin goles contra Irán, por lo que tuvieron que ir a la última fecha a buscar la clasificación contra Nueva Zelanda. Allí, vencieron por 5-1 y la diferencia de gol los catapultó como primeros de la zona.

Por su parte, Senegal terminó segundo de Francia en un grupo brutal. Debutaron contra Les Bleus y tuvieron un excelente primer tiempo, vendiendo cara la derrota por 3-1. En la segunda jornada perdieron 3-2 ante Noruega en un partidazo, mientras que aprovecharon la caída nórdica en la última para meterse segunda tras ganarle a Irak por 5-0.

¿A qué hora juega Bélgica vs Senegal?

El partido entre Bélgica y Senegal se jugará este miércoles 1 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Sede : Lumen Field, Seattle, Estados Unidos

: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos Fecha : miércoles 1 de julio de 2026

: miércoles 1 de julio de 2026 Horario: 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 22:00 (ESP)

Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Bélgica vs Senegal en TV y streaming en vivo?

El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial

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