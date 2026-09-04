¿Cómo ver el partido Betis vs Real Madrid en TV y streaming?

El Real Betis y el Real Madrid se enfrentarán este viernes 4 de septiembre por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto andaluz será local ante uno de los grandes candidatos al título, que buscará prolongar su inicio perfecto antes de afrontar su debut en la Champions League.

El equipo blanco llega en un gran momento y con puntaje perfecto en el campeonato. Los dirigidos por José Mourinho vienen de superar con autoridad al Málaga por 4-0, resultado que les permitió mantener el pleno de victorias en LaLiga tras superar al Espanyol y a la Real Sociedad.

El dueño de casa, por su parte, había comenzado el torneo con dos triunfos consecutivos frente a Real Sociedad y Valencia, pero cayó 5-2 ante Levante en Valencia y ahora buscará recuperarse ante su público frente al líder del campeonato.

¿A qué hora se juega el Betis vs Real Madrid?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: La Cartuja

Fecha: viernes 4 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Hernández Hernández

La Cartuja | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Real Betis vs Real Madrid en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el atractivo encuentro entre Real Betis y Real Madrid. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos destacados de la cuarta jornada de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estarán disponibles fuboTV y ESPN App, dos alternativas para acceder a la transmisión en directo del duelo entre el conjunto verdiblanco y el equipo de la capital española.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante Movistar+, que ofrecerá la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV, dos opciones destinadas a la cobertura de los encuentros del campeonato español.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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